【智慧醫院】新界西聯網推智慧手術室　引入射頻識別等技術減醫護做重覆工作

▲ 醫管局近年大力推動智慧醫院發展。（林宇翔攝）

醫管局近年大力推動智慧醫院發展，其中新界西醫院聯網將推行智慧手術室，包括引入手術室協調中心、射頻識別追蹤系統、5G技術等，將由5月中起率先於天水圍醫院試行3個月，目標是要將流程自動化，減少醫護人手做多次重覆的工作，節省的時間可提升病人護理質素。

天水圍醫院將試行射頻識別臨床樣本追蹤系統，取出臨床樣本例如切片、種菌樣本後，會於醫管局臨床醫療管理系統登記並貼上射頻識別標籤，經過手術室內的10個天線接收器時會作記錄，方便醫護追蹤樣本運送時經過的位置。新界西醫院聯網麻醉及手術室服務部顧問醫生林嘉雯說，射頻識別已在超市等的地方應用多年，但就首次應用於醫療系統當中，她指出，現時護士平均每日要花20分鐘檢查及追蹤每個樣本，相信新系統可節省時間，日後會研究擴展應用至手術儀器。

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醫院亦將試行手術室協調中心，當手術室及病人準備好，系統就會透過醫管局內部的溝通軟件，自動通知負責手術的醫生。林嘉雯說，現時護士要通知醫生，最長要等候8分鐘才有回覆，新方法可節省護士時間，精力可用作護理病人。

天水圍醫院亦將試行人工智能聊天機械人，其中一部分為「智慧諮親」，病人家屬在獲授權後，可透過平台跟進病人手術的進展，平台會顯示「手術進行中」、「已完成」等狀態，家屬及病人亦可查詢有關手術的資訊。新界西醫院聯網亦將引入5G技術，協助跨醫院合作會診。

▲ 新界西醫院聯網麻醉及手術室服務部顧問醫生林嘉雯。（林宇翔攝）

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記者：黃悅晴