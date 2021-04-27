【印尼沉船】29歲爸爸命喪大海最後身影曝光　兒有不祥預感哭鬧阻出門終成永訣

▲ 印尼海軍潛艇沉沒事故造成53名船員罹難，其中一名殉職軍人出事前，曾被年幼兒子力阻出門。

印尼海軍潛艇「南伽拉號」（KRI Nanggala-402）失聯多日，搜索隊伍在峇里海海床發現殘骸，船身斷開三截，證實53名船員全部罹難。而近日網上瘋傳一段短片，是其中一名殉職軍人日前準備離家返回軍隊時，年幼兒子疑有不祥預兆，不停哭鬧力圖阻止，最終與爸爸天人永隔。

綜合外媒報道，「南伽拉號」上周三（21日）準備進行魚雷演習時失蹤，印尼軍方其後在峇里島對開838米深海床上發現「南伽拉號」的殘骸，水底機械人拍攝到潛艇的船體、船尾及主要部分斷開三截，並其證實53名船員全部罹難。

▲ 搜索隊伍在峇里海海床發現殘骸，證實53名船員全部罹難。（法新社）

兒子奮力把爸爸推入房

在潛艇失事後，有印尼網民將一條短片上傳網絡，為事件再添悲傷色彩。片中的29歲殉職軍人Imam Adi日前在家中出門，準備返軍隊時，遭年幼兒子瘋狂哭鬧阻止，奮力把爸爸推回房內，又試圖關門。

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兒子疑似有不祥預感，但不知就裡的Imam，被兒子的舉動逗得哭笑不得，最終父子是次一別成永訣。當地傳媒及有心人士因為該條影片，紛紛登門探望Imam的兒子送上慰問。

▲ 事後不少有心人上門慰問Imam Adi的遺孀及幼子。（影片截圖）

網民︰小孩直覺準得恐怖

大批網民看後感到心酸，相信「小孩子的直覺，其實準得相當恐怖」，有不祥預兆才會拚命阻止爸爸出行，而總統維多多亦慰問遇難船員家屬，「我們向船員家屬致以深切哀悼。」

船齡44年的海軍潛艇「南伽拉號」在水深約850米位置被發現，意味著已經超出500米深的下潛上限。有專家早前指出，當潛艇下潛深度超出上限，有機會不敵水壓而發生內爆。

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責任編輯︰林綺玲