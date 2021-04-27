【誤人子弟】校長教用「念力」令熟蛋返生孵化小雞　網民斥誤人子弟：偽科學真騙子

▲ 內地一名校長聲稱可利用「超心理意識能量方法」，令煮熟的雞蛋「返生」，孵化出小雞。

老師對學生的影響甚大，內地近日有一名校長在雜誌發表一篇報告，聲稱可利用「超心理意識能量方法」，令煮熟的雞蛋「返生」，孵化出小雞。事件在網上傳開之後，引來網民抨擊，斥責該校誤人子弟，灌輸錯誤的知識給學生。

聲稱多名學生令熟蛋「返生」

綜合內媒報導，該報告由河南省鄭州市春霖職業培訓學校校長郭萍撰寫，稱實驗目標是「選擇正常、新鮮的受精雞蛋，經過開水煮沸後變成熟雞蛋，再通過『特異學生』的『意念和能量傳播』使雞蛋還原成生雞蛋，使它能正常孵化出小雞」。文章提及多名參與特訓的學生，成功令40多隻熟蛋「返生」。

實驗報告於《寫真地理》雜誌發表，雜誌社工作人員表示，文章經過審核才發布。有自稱與雜誌合作的編輯指，在該刊發稿每版費用為750元人民幣（約900港元），每版2500字連同標點符號。該編輯多次強調，只要給錢，沒有發不了的稿。

據報校長郭萍熱衷研究特異功能，曾招募8名中小學生進行「熟綠豆返生實驗」，聲稱學生能夠以腦波與綠豆對話，得知綠豆的「性別」，以及令它們「返生」或快速發芽。校長郭萍接受訪問時堅稱有關實驗都是真實。她指實驗至少有50%的成功率，不應受質疑，

網民如果不相信，可以自己去培訓孩子！

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政府介入調查

事件傳開之後，內地官媒發表評論文章，批評校長誤人子弟，指超心理意識能量、特異學生、意念和能量傳播等「魔幻劇情」，不應出現在期刊論文中。評論又指，學校明目張膽介紹課程，或借某種概念騙錢，認為相關部門應加強規管。

針對郭萍發表「熟蛋返生」論文一事，鄭州市人社局審批部門進行調查，指若學校從事審批內容之外的教學，將會進行處罰。

據該校網頁，學校於2009年成立，主要從事國家職業資格認證等項目。學校設有多項課程，如「超感知全能全腦」、「原子能量波動速讀」、「快速作文寫作等」。過往曾多次招募中小學生進行與「特異功能」有關的實驗。

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網民：荒唐至極

網民對此議論紛紛，不少網民直斥校長是「騙子」，形容這種行為荒唐至極。有網民質疑郭萍怎樣當上校長，認為「這種人一般都伴隨着邪教組織」、「這種培訓班怎麼允許存在？」；也有網民笑稱校長發錯期刊，「應該發到科幻小說」。

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責任編輯：王明芳