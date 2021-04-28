醫管局研討大會下周舉行　將討論智慧醫院及新冠疫情

▲ 研討大會程序委員會主席陸志聰。（林宇翔攝）

去年受疫情影響而取消的醫管局研討大會，今年將於5月3至4日舉行，於現場參與人數不多於400人。

一年一度的醫管局研討大會將於5月3至4日於香港會議展覽中心舉行，超過50多位來自海外和本地的專家會於約20個分節中擔任講者。受疫情影響，研討大會去年取消，大會程序委員會主席陸志聰表示，今年於現場參與人數不多於400人，比以往2千至3千人大減，大會主要透過網上轉播舉行，醫管局亦於40多間醫院設近100個直播點讓同事參與。

陸志聰亦說，為做好感染控制措施，將不提供餐飲及不設展覽攤位，入場人士需量體溫，現場亦會設酒精搓手液。大會亦安排糾察隊，確保在場人士遵守社交距離措施。

今年研討大會4大重點：

醫療可持續性：檢視醫院硬件軟件、同事身心健康情況、新設施計劃

智慧醫院：遙距醫療

新冠疫情：香港、內地及國際專家分享經驗

病人安全：包括網絡保安

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記者：黃悅晴