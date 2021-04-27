【全民造星III】李浩軒邀「考靚」Polly談情　Will：感受人與人相遇的美好

▲ 《全民造星III》參賽者李浩軒（Will）推出新歌《同班車的約定》，並邀來《考有Feel》的「考靚」劉若寶（Polly）擔當MV女主角。

ViuTV節目《全民造星III》成功捧紅「折骨Ben」趙祥誠、陳葦璇、陳毅燊（ANSONBEAN）等之外，有份參賽的李浩軒（Will）憑靚聲令觀眾留下印象，最近更推出新作品《同班車的約定》。

李浩軒邀來的《考有Feel》的「考靚」劉若寶（Polly）合作，被指令姜濤「變壞」的「考靚」這次與李浩軒一起談情，十分Sweet！

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「考靚」Polly任MV女主角

為拍新歌MV，李浩軒獻出了多個第一次：「拍攝沖咖啡的畫面最難忘，我本來不懂得沖咖啡，所以店長當天花了很多時間教我，例如：沖咖啡的手勢、用具、咖啡豆種類等，感覺自己學了新技能，再加上店舖是以生命之花作主題，我覺得很有趣和很深刻！」

另一難忘事就是邀請了《全民造星III》的Polly擔任MV女主角，二人未有於造星比賽時合作，今次則是首度「近距離」合作，演繹多個甜蜜場景，他們觀看完成品時都覺得非常甜蜜。

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向陳百強致敬

一直予人斯文感覺的Will表示，希望大家能從MV中聯想到一位以斯文王子見稱的前輩作品：「首先今次這首歌想帶出一種很甜蜜的感覺，而我和導演討論過想以很貼地及大家都會發生的事作為故事的設定，所以構思上會想起。」

他續指：「人和人日常都有不同機會偶遇或擦身而過，例如等車、坐車等，愛情故事就不知不覺地萌芽；再加上曲風上希望會令人聯想起陳百強先生的經典歌曲《幾分鐘的約會》，所以想拍一個更貼近現時的甜蜜畫面，想讓觀眾看過兩個MV，都會令人有不同的味道與感覺。」

▲ （《同班車的約定》）

Will還有一個第一次──首次和音樂人Cousin Fung、陳耀森和Edward Chan合作：「對我而言，這次是近乎全新的合作班底，所以曲風都是首次嘗試帶點青春氣息的抒情歌，有別過往推出的慘情歌。」

他分享：「《同班車的約定》的demo，Cousin Fung本來想寫一首帶有遺憾傷感的作品，不過因為疫症，眼見大家戴口罩已一段長時間，所以很想帶回一點甜送給聽眾。今次請來陳耀森出手填一份很Sweet的歌詞，希望大家在《同班車的約定》的旋律和歌詞裡面，感受到人與人相遇的美好。」

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