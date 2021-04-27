【公私分明】90後擁2部手機放工懶理公司電話　資深同事呻︰食晒啲手尾

▲ 資深同事不滿90後同事擁2部手機，放工懶理公司電話。

工作與生活的平衡實行上來不容易，或會受工種、職場規矩等不同因素所限。有名女網民從事兒童照顧工作，工作需輪班，同事間的溝通很重要，可是有3位90後同事擁2部手機，一公一私，放工即不看公司電話的工作group訊息，影響工作進度。她問網民「點睇用兩部手機的年輕同事」，引起熱議。

年輕同事公私分明

該名女網民於22日（上周四）在「香港討論區」，以「點睇用兩部手機的年輕同事」為題發帖文，她指自己從事兒童照顧工作，需要輪班，同事之間的溝通非常重要，例如有小朋友家人交代的事、學校有一些跟進，很多瑣碎事都會在工作通訊群組說起。

她已習慣放工也查看工作通訊群組，但公司有年輕同事卻不一樣，公私分明，更有2部手機，分為私人及工作用。

偏偏有3個90後同事，分工作同私人兩部手機，收工就唔會睇工作手機，於是我哋喺group交代嘅內容，佢一放工就完全唔睇，到再返工時成日跟錯晒啲嘢……

大呻犧牲放工時間遷就

此外，90後同事影響自己外，更影響同事，例如有時工作有新安排，又要等90後同事返工在線才可傾談，而他們返工時，其他人會放假，變相要其他同事犧牲放工時間遷就他們。

最過份係佢哋自己返工做唔晒嘅嘢，到放工又理所當然覺得應該休息，搞到同事食晒佢哋啲手尾。

女網民質疑是否自己想法有問題，問網民年輕人強調私人時間而不理公事是否有問題、是否自私。她反問自己︰

定只係我呢啲老一輩太重責任心，太習慣畀工作勞役？

網民意見兩極

有關帖文引起熱議，意見很兩極，一方面指責90後同事不投入工作、沒責任心，疫情下很多人找工作，他們大機會被市場淘汰。點擊圖看更多相關留言︰

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另一方面，網民大讚90後同事可以公私分明，應該仿傚他們，同時指出事實他們職位和薪金水平不及資深同事，不包24小時候命。點擊圖看更多留言︰

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責任編輯：王明芳