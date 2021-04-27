【明星扮靚】蝦頭靠5招3個月減走35磅　楊詩敏以血型減肥法成功修身

▲ 蝦頭楊詩敏曾用3個月減走35磅。

現年45歲的蝦頭楊詩敏，在今年3月底離開工作8年的TVB，現正播出的《愛美麗狂想曲》是蝦頭的TVB告別作，且她佔戲甚重。鏡頭前的她亦狀態大勇，身型比以前清減不少。

早年，蝦頭在觀眾眼中的形象都是非常有「肉地」，而她也曾透露高峰期時體重曾達153磅。不過，楊詩敏之後決心減磅，並成功在3個月內激減35磅，令身型回落至118磅，而她也把減肥心得，曾結集成書《蝦哈笑Keep Fit通勝》分享。

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▲ 蝦頭楊詩敏在《愛美麗狂想曲》中清減不少。（劇照）

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蝦頭分享5個健康瘦身大法：

1. 飲食速度減慢

蝦頭表示曾有段時間吃飯的速度飛快，像把食物倒進口中，非常不利消化，亦是不良的飲食習慣。之後，她明白到吃飯速度快會傷身，也會延緩飽腹感，於是放慢進食速度，令胃部有足夠時間消化食物，從而減少進食份量。

2. 飯前進食蔬果

蝦頭的飲食中主張多菜少肉，並提議在吃正餐前先吃蔬果，便可令身體先有飽腹感，也可減低之後攝取的肉類和澱粉質的份量。她亦建議吃零食時以水果及蔬菜作代替。

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3. 不吃宵夜

蝦頭曾經非常愛飲酒及吃宵夜，經常大魚大肉又會食即食麵，並吃飽即睡，也會以吃零食來減壓，令體重達到高峰。現時她就堅持戒宵夜，並控制食量。

4. 積極做運動

蝦頭曾為減肥，連續5天只吃蘋果，雖然當時成功修身，但就無力又無精神，體重更反彈。之後，她便決定建立做運動的習慣，培養每星期2至3天的運動習慣，不但會打拳，亦會跑步健身，加速新陳代謝。

5. 血型減肥法

血型減肥法是依照4種不同血型，配合適合的飲食及運動以減磅瘦身，如A型和AB型人應少吃肉；B型人少吃降低新陳代謝的穀物；O型人應少吃麵包，而選擇合適的食物，有助把累積在身體中的脂肪毒素排走，既可瘦身亦保持健康身體。

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同場加映：李君妍專訪