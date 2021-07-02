【靚太廚房】30分鐘零失敗食譜推介　5步驟炮製香滑奶香卡邦尼意大利粉

▲ 5個步驟即可炮製香滑奶香卡邦尼意大利粉！

今集《靚太廚房》教大家5個步驟煮好卡邦尼意大利粉，大約30分鐘便可煮好，煮西餐都可以很簡單！

▲ 今集《靚太廚房》教大家煮香滑奶香卡邦尼意大利粉。（文子健、李家健攝）

點擊大圖了解詳情：

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

材料

意大利麵條 1/2包

橄欖油 1湯匙

牛油 80克

洋蔥 1個

磨菇 200克

淡忌廉 300毫升

牛奶 300毫升

巴馬臣芝士（碎）1/2杯

巴馬火腿 1/2包

做法

1. 滾水加鹽及意粉，煮約6分鐘，撈起瀝水備用。

2. 大火燒熱煎鍋，加油、牛油、蘑菇及洋蔥。

3. 加忌廉和牛奶，煮沸轉細火煮2分鐘，直到煮至濃稠。

4. 加入意大利粉和芝士碎，攪拌直至熱透，再放上巴馬火腿。

5. 上碟後再加上芝士碎及巴馬火腿裝飾，即成。

點擊大圖了解詳情：

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

【hket TV家庭台】《靚太廚房》美點佳餚 每周六早上新鮮放送：https://bit.ly/38pYEYI

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：王芷瑩