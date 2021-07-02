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【靚太廚房】30分鐘零失敗食譜推介　5步驟炮製香滑奶香卡邦尼意大利粉

休閒消費 16:27 2021/07/02

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熱門 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 刑偵日記 烹飪教煮 聲夢傳奇 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

5個步驟即可炮製香滑奶香卡邦尼意大利粉！

今集《靚太廚房》教大家5個步驟煮好卡邦尼意大利粉，大約30分鐘便可煮好，煮西餐都可以很簡單！

今集《靚太廚房》教大家煮香滑奶香卡邦尼意大利粉。（文子健、李家健攝）

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材料

  • 意大利麵條　1/2包
  • 橄欖油　1湯匙
  • 牛油　80克
  • 洋蔥　1個
  • 磨菇　200克
  • 淡忌廉　300毫升
  • 牛奶　300毫升
  • 巴馬臣芝士（碎）1/2杯
  • 巴馬火腿 1/2包

做法

1.　滾水加鹽及意粉，煮約6分鐘，撈起瀝水備用。

2.　大火燒熱煎鍋，加油、牛油、蘑菇及洋蔥。

3.　加忌廉和牛奶，煮沸轉細火煮2分鐘，直到煮至濃稠。

4.　加入意大利粉和芝士碎，攪拌直至熱透，再放上巴馬火腿。

5.　上碟後再加上芝士碎及巴馬火腿裝飾，即成。

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記者：王芷瑩

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