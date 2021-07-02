【靚太廚房】30分鐘零失敗食譜推介 5步驟炮製香滑奶香卡邦尼意大利粉
休閒消費 16:27 2021/07/02
今集《靚太廚房》教大家5個步驟煮好卡邦尼意大利粉，大約30分鐘便可煮好，煮西餐都可以很簡單！
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材料
- 意大利麵條 1/2包
- 橄欖油 1湯匙
- 牛油 80克
- 洋蔥 1個
- 磨菇 200克
- 淡忌廉 300毫升
- 牛奶 300毫升
- 巴馬臣芝士（碎）1/2杯
- 巴馬火腿 1/2包
做法
1. 滾水加鹽及意粉，煮約6分鐘，撈起瀝水備用。
2. 大火燒熱煎鍋，加油、牛油、蘑菇及洋蔥。
3. 加忌廉和牛奶，煮沸轉細火煮2分鐘，直到煮至濃稠。
4. 加入意大利粉和芝士碎，攪拌直至熱透，再放上巴馬火腿。
5. 上碟後再加上芝士碎及巴馬火腿裝飾，即成。
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記者：王芷瑩