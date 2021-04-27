【公務員宣誓】129公僕拒簽聲明25人已自行離職　聶德權：政府對他們失去信心

▲ 公務員事務局局長聶德權指，有129名公務員在限期過後仍拒絕簽署聲明，其中25人已自行辭職。（經濟日報資料圖片）

特區政府要求公務員宣誓或簽署聲明，確認擁護《基本法》及效忠特區。公務員事務局局長聶德權指，有129名公務員在限期過後仍拒絕簽署聲明，其中25人已自行辭職，當局已啟動程序，要求其他未有簽署聲明的公務員離職。

聶德權今日（27日）在電台節目中表示，不簽署聲明等同拒絕確認公務員的基本責任，令政府對有關人士失去信心，考慮到公眾利益，故要求他們離開。

對於環保署著令一名無在限期前交回妥為簽署聲明的公務員停職，對方指在限期前已3次提交聲明，亦不滿署方不准他回辦公室收拾私人物品，包括住所門匙和藥物等。聶德權說，該名公務員在聲明上簽署的其他字句，不符合「妥為簽署」要求， 環保署已澄清，當事人的陳述有不實之處。

他續言，環保署已按機制就事件作出處理，署方有給予時間當事人清理物品，不存在已交回簽署但署方聲稱沒有收過的情況。

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記者：陳曉瑩