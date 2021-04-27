林鄭月娥：暫未看到有需要介入大律師公會事務

▲ 特首林鄭月娥出席行會前見記者。（梁偉榮攝）

中聯辦日前發聲明點名批評大律師公會主席夏博義是「與外國有緊密聯繫的反華政客」，今日更有聲音要求政府收回大律師公會自我監管的法定權力。特首林鄭月娥今日回應指，現階段看不到政府有需要介入大律師公會的事務，但公會若不依法行事，政府會採取行動。

林鄭今日出席行政會議前見記者時被問到會否對大律師公會採取行動指，大律師公會是自行監管的機構，主席選舉等有自己的規則，「目前我尚未發現港府對大律師公會採取任何行動的必要」，但若有人投訴或出現大律師公會違反本港法律的情況，政府則會採取行動。

中聯辦日前發聲明批評，夏博義就法庭判決散布歪曲言論，是公然為違法者張目，為暴力者開脫，對執法者抹黑，對司法者施壓。又指夏博義當選大律師公會主席以來，接二連三地狂言要修改港區國安法，挑戰全國人大常委會權威，對抗香港法治和憲制秩序，質疑夏是「與外國有緊密聯系的反華政客」。中聯辦更指，大律師公會如繼續被夏博義把持，只會作繭自縛，走上不歸路。

夏博義其後回覆傳媒查詢時強調自己堅定擁護《基本法》及一國兩制，絕非「反華政客」，盼為香港大律師及社群竭盡所能，又稱願意向中聯辦面對面解釋誤會。

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記者：林曉君