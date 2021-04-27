【奧斯卡2021】奧斯卡頒獎禮男星盡騷名錶　卡地亞+芝柏+Harry Winston

▲ 第93屆奧斯卡頒獎典禮，男影星行紅地氈當然騷名錶。

第93屆奧斯卡頒獎典禮，已經完滿結束，所有賽果亦塵埃落定，不過得獎的是否實至名歸，大家依然討論得沸沸揚揚，其次當然是影星們的一身行頭。影星們們身上的戰衣，已另文介紹過，現在就看看他們戴甚麼名錶吧！

Daniel Kaluuya：卡地亞Santos de Cartier鏤空錶

以電影《猶大與黑彌賽亞》奪得奧斯卡最佳男配角獎的32歲非裔英國演員Daniel Kaluuya，他早前已經捧走今屆金球獎及英國電影學院獎的最佳男配角獎項，因此今次可說是大熱勝出。

而Daniel Kaluuya所配戴的腕錶同樣炙手可熱，是卡地亞的Santos de Cartier鏤空錶，錶盤及機芯都造得相當剔透，內置9611MC手動機芯。

▲ 以電影《猶大與黑彌賽亞》奪得奧斯卡最佳男配角獎的32歲非裔英國演員Daniel Kaluuya。（法新社）

▲ 卡地亞的Santos de Cartier鏤空錶。（網上圖片）

Riz Ahmed：芝柏Girard-Perregaux運動系列Laureato

Riz Ahmed憑電影《金屬之聲 Sound of Metal》獲提名最佳男主角，雖然最後落敗，但這是第一次有穆斯林演員這個獎項獲得提名，已算是創造了歷史。

至於Riz Ahmed手上戴的是甚麼腕錶？就是芝柏Girard-Perregaux的運動系列Laureato，此系列早於1975年推出，以圓中帶八角造型的錶圈為特色，Riz Ahmed配戴的屬鏤空版本，更為矜貴。

▲ Riz Ahmed憑電影《金屬之聲 Sound of Metal》獲提名最佳男主角，雖然最後落敗，但這是第一次有穆斯林演員這個獎項獲得提名，已算是創造了歷史。（品牌提供）

▲ 芝柏Girard-Perregaux的運動系列Laureato，屬鏤空版本。（品牌提供）

Aldis Hodge：Harry Winston Midnight Moon Phase 42mm自動腕錶

Aldis Hodge參演的《邁阿密的一夜 One Night in Miami》，在今屆奧斯卡有份角逐部分獎項，因此，他穿上一身白禮服跟首次處女執導的女演員Regina King雙雙現身紅地毯。

Aldis Hodge就配戴了Harry Winston的Midnight Moon Phase 42mm自動腕錶，偏心式時間顯示盤特設日相功能，全黑的錶盤在Aldis Hodge的白禮服下顯得相當突出。

▲ Aldis Hodge參演的《邁阿密的一夜 One Night in Miami》在今屆奧斯卡有份角逐部分獎項。（取自IG）

▲ Harry Winston Midnight Moon Phase月相腕銀。（品牌提供）

▲ Aldis Hodge跟Regina King雙雙現身紅地毯。（法新社）

記者：梁靜詩



