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【奧斯卡2021】奧斯卡頒獎禮男星盡騷名錶　卡地亞+芝柏+Harry Winston

休閒消費 17:35 2021/04/27

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熱門 愛美麗狂想曲 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

第93屆奧斯卡頒獎典禮，男影星行紅地氈當然騷名錶。

第93屆奧斯卡頒獎典禮，已經完滿結束，所有賽果亦塵埃落定，不過得獎的是否實至名歸，大家依然討論得沸沸揚揚，其次當然是影星們的一身行頭。影星們們身上的戰衣，已另文介紹過，現在就看看他們戴甚麼名錶吧！

Daniel Kaluuya：卡地亞Santos de Cartier鏤空錶

以電影《猶大與黑彌賽亞》奪得奧斯卡最佳男配角獎的32歲非裔英國演員Daniel Kaluuya，他早前已經捧走今屆金球獎及英國電影學院獎的最佳男配角獎項，因此今次可說是大熱勝出。

而Daniel Kaluuya所配戴的腕錶同樣炙手可熱，是卡地亞的Santos de Cartier鏤空錶，錶盤及機芯都造得相當剔透，內置9611MC手動機芯。

以電影《猶大與黑彌賽亞》奪得奧斯卡最佳男配角獎的32歲非裔英國演員Daniel Kaluuya。（法新社）

卡地亞的Santos de Cartier鏤空錶。（網上圖片）

Riz Ahmed：芝柏Girard-Perregaux運動系列Laureato

Riz Ahmed憑電影《金屬之聲 Sound of Metal》獲提名最佳男主角，雖然最後落敗，但這是第一次有穆斯林演員這個獎項獲得提名，已算是創造了歷史。

至於Riz Ahmed手上戴的是甚麼腕錶？就是芝柏Girard-Perregaux的運動系列Laureato，此系列早於1975年推出，以圓中帶八角造型的錶圈為特色，Riz Ahmed配戴的屬鏤空版本，更為矜貴。

Riz Ahmed憑電影《金屬之聲 Sound of Metal》獲提名最佳男主角，雖然最後落敗，但這是第一次有穆斯林演員這個獎項獲得提名，已算是創造了歷史。（品牌提供）

芝柏Girard-Perregaux的運動系列Laureato，屬鏤空版本。（品牌提供）

Aldis Hodge：Harry Winston Midnight Moon Phase 42mm自動腕錶

Aldis Hodge參演的《邁阿密的一夜 One Night in Miami》，在今屆奧斯卡有份角逐部分獎項，因此，他穿上一身白禮服跟首次處女執導的女演員Regina King雙雙現身紅地毯。

Aldis Hodge就配戴了Harry Winston的Midnight Moon Phase 42mm自動腕錶，偏心式時間顯示盤特設日相功能，全黑的錶盤在Aldis Hodge的白禮服下顯得相當突出。

Aldis Hodge參演的《邁阿密的一夜 One Night in Miami》在今屆奧斯卡有份角逐部分獎項。（取自IG）

Harry Winston Midnight Moon Phase月相腕銀。（品牌提供）

Aldis Hodge跟Regina King雙雙現身紅地毯。（法新社）

記者：梁靜詩


 

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