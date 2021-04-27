【暖男爸爸】新手爸甘為BB戒煙學做好父親　難忍長輩一個壞習慣︰看在眼裡只有火

▲ 台灣一名新手爸爸為孩子戒煙，卻遇上長輩們有一個壞習慣，擔心因此影響BB健康。

父母為了孩子甘願付出，台灣一名新手爸爸日前在社交媒體分享，因孩子出生，他戒煙也減少喝酒，改變生活習慣，一切都以家庭及孩子為重。可是，他卻遇上長輩們有一個壞習慣，擔心因此影響BB健康。

該名新手爸爸上周四（22日）於facebook群組「爆廢公社」發文，表示孩子已經4個月，他為了孩子改變了很多，戒煙之餘，酒也少喝了，學習當一個好爸爸。他感嘆︰

生活頓時失去一點色彩，但是看到小孩就覺得一切都值得。

長輩習慣不洗手摸嬰兒

不過，自孩子出生的4個多月以來，他最難忍受長輩每次看到孩子，不洗手就亂摸甚至摸臉。即使他預備了洗手液，請長輩洗完手才能摸，但長輩卻指沒那麼嚴重，不用這樣。

▲ 孩子已經4個月，新手爸爸為了孩子改變很多生活習慣。（「爆廢公社」fb圖片）

新手爸爸有感到處細菌病毒，加上在疫情下，他抱怨長輩輪流抱孩子，「有考慮過小孩感受嗎？有想過這樣小孩會不舒服嗎？」更有長輩故意弄哭孩子，他看在眼裡只有火，但面對長輩不知道如何開口，只能找藉口說孩子要睡、肚子餓了，趕快抱走他。他寫道︰

每個小孩都是父母心中的寶貝，那怕是一點傷，做父母的都會捨不得。

網民︰引起媽媽們共鳴

網民紛紛支持新手爸爸，讚賞他是好爸爸，留言「為了小孩戒煙少喝酒，值得鼓勵」、「引起廣大媽媽們的共鳴」。另有網民提醒，「真的要小心，就有案例是小孩因親戚朋友的抱抱親親，然後死亡的。」點擊看更多網民意見及分享類似經歷︰

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醫生：生唇瘡勿親吻嬰兒

在2018年，有一宗初生女嬰被吻後感染HSV-1疱疹病毒，出生8天便喪命。皮膚科專科醫生陳厚毅曾接受TOPick訪問時表示，該宗病例可說是「死亡之吻」，「雖不常見，但絕對有機會發生。」陳醫生指出，HSV-1疱疹病毒主要是透過口部接觸傳染，一般患有唇瘡或帶有疱疹病徵的人士親吻嬰孩時，病毒就會依附在嬰孩的皮膚表面上，即使沒有傷口亦可將病毒傳染出去。

陳醫生稱，HSV-1疱疹病毒潛伏期一般在2至12天內，嬰孩感染時會出現水珠狀大小的水泡、有痛感、食奶較差、容易疲倦。他提醒，大人若生唇瘡或意識到感染疱疹時，不要親吻嬰兒臉頰或眼部，因疱疹病毒有機會入眼，引發角膜炎，並導致失明。

同場加映︰孩子發燒99.9%與感染有關

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責任編輯：王明芳