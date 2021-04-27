【洗米方法】電飯煲內膽洗米會刮花塗層？日本專家教洗米4招令飯更香更飽滿【附廠商回應】

▲ 電飯煲內膽洗米會刮花塗層？7大廠商回應正確洗米法。

日常煮飯大家會怎樣洗米？用電飯煲內膽直接洗，還是用筲箕洗？近日，日本有女網民分享，被男朋友斥責直接用電飯煲內膽洗米，會刮花內膽塗層，令她懷疑此洗米方法是否正確，更引起熱話。有日本節目組就為此向7大電器廠商查詢，了解正確的洗米方式，更請來專家分享如何洗米可令米飯更香更飽滿。

▲ 用電飯煲內膽洗米會否刮花塗層？

一名女網友於討論區分享，指用電飯煲內膽直接洗米後，被男朋友斥責指會刮花內膽塗層，甚至向朋友抱怨女友的行為「難以置信」。女網友則感到疑惑，指自己父母也是這樣洗米，至今沒發生過任何問題，遂詢問網民：「這樣洗米很奇怪嗎？」

日本朝日電視台節目《羽鳥慎一Morning Show 》為此製作專題報道，向7個電器廠商查詢。當中「象印」、「虎牌」、「日立」、「三菱電機」、「SHARP」及「Panasonic」回覆指，在電飯煲內膽用手洗米並無問題，但洗米時不應使用尖銳物品（如筷子）攪拌。

至於「BALMUDA」則表示，用電飯煲內膽洗米基本上無問題，但為讓內膽維持最初完好狀態，還是建議使用筲箕洗米。

節目組亦找來米飯專家澀谷梨繪，分享洗米方式。她表示，現時的精米技術進步可容易分出米糠，所以不怕米糠會刮花內膽。

如想煮出更香的米飯，她有以下數招建議：

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責任編輯：羅嘉欣