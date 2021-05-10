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【靚太廚房】小朋友零失敗親子甜品食譜推介　5步驟簡易焗製朱古力杯子蛋糕

休閒消費 11:31 2021/05/10

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朱古力杯子蛋糕做法簡單！

今集《靚太廚房》教大家做朱古力杯子蛋糕，用來做午後茶點都不錯，而且做法簡單，家長可以和小朋友一起下廚，享受親子時光。

點擊大圖了解詳情：

    點擊圖片放大
    +19
    +18

材料

  • 自發粉　85克
  • 可可粉　15克
  • 雞蛋　1隻
  • 橄欖油　15克
  • 砂糖　25克
  • 泡打粉　1/2茶匙
  • 脫脂奶 45毫升
  • 70%黑朱古力 40克（切小粒）

做法

1.　預熱焗爐180度。

2.　加入雞蛋、砂糖、脫脂奶及橄欖油拌勻。

3.　篩入自發粉、可可粉和泡打粉，把所有材料混合至沒有顆粒。

4.　座溶朱古力粒，加入一半，拌勻成麵糊。

5.　倒入小紙杯內8成滿，放入焗爐焗15分鐘。

6.　裝飾朱古力杯子蛋糕。

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記者：王芷瑩

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