【靚太廚房】小朋友零失敗親子甜品食譜推介 5步驟簡易焗製朱古力杯子蛋糕
休閒消費 11:31 2021/05/10
今集《靚太廚房》教大家做朱古力杯子蛋糕，用來做午後茶點都不錯，而且做法簡單，家長可以和小朋友一起下廚，享受親子時光。
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材料
- 自發粉 85克
- 可可粉 15克
- 雞蛋 1隻
- 橄欖油 15克
- 砂糖 25克
- 泡打粉 1/2茶匙
- 脫脂奶 45毫升
- 70%黑朱古力 40克（切小粒）
做法
1. 預熱焗爐180度。
2. 加入雞蛋、砂糖、脫脂奶及橄欖油拌勻。
3. 篩入自發粉、可可粉和泡打粉，把所有材料混合至沒有顆粒。
4. 座溶朱古力粒，加入一半，拌勻成麵糊。
5. 倒入小紙杯內8成滿，放入焗爐焗15分鐘。
6. 裝飾朱古力杯子蛋糕。
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記者：王芷瑩