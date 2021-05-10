【靚太廚房】小朋友零失敗親子甜品食譜推介　5步驟簡易焗製朱古力杯子蛋糕

▲ 朱古力杯子蛋糕做法簡單！

今集《靚太廚房》教大家做朱古力杯子蛋糕，用來做午後茶點都不錯，而且做法簡單，家長可以和小朋友一起下廚，享受親子時光。

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材料

自發粉 85克

可可粉 15克

雞蛋 1隻

橄欖油 15克

砂糖 25克

泡打粉 1/2茶匙

脫脂奶 45毫升

70%黑朱古力 40克（切小粒）

做法

1. 預熱焗爐180度。

2. 加入雞蛋、砂糖、脫脂奶及橄欖油拌勻。

3. 篩入自發粉、可可粉和泡打粉，把所有材料混合至沒有顆粒。

4. 座溶朱古力粒，加入一半，拌勻成麵糊。

5. 倒入小紙杯內8成滿，放入焗爐焗15分鐘。

6. 裝飾朱古力杯子蛋糕。

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記者：王芷瑩