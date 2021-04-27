【開心速遞】英國讀大學入心儀學科有竅門　岑杏賢倫敦名校畢業回港再修碩士

▲ 岑杏賢早年已對心理學滿興趣。

不少港姐出身的女藝人均美貌與智慧並重，而2012年度港姐岑杏賢（Jennifer）是充滿才氣的知性女生，她自細已往英國讀書，於15歲那年已立志要讀心理學，於是岑杏賢靠著努力成功轉校，入讀一所有心理學科修讀的中學，說明了若讀大學想選修心儀的學科，於中學時代已經要鋪路。

2010年岑杏賢於英國Brunel University修畢心理學學士課程，返港後再於理工大學進修諮商與輔導文學碩士，更成為一個心理輔導師，於公餘時間為人解決情困擾。

【知性港姐 】岑杏賢好學不斷追求知識 心理學碩士當輔導師助有需要人士

▲ 岑杏賢擁高學歷，是一名知性女生。（取自instagram）

早有明確升學目標

岑杏賢10歲於父母安排下獨自赴英留國，Jennifer曾於TOPick訪問裡坦言起初更曾有思鄉病，她曾接受TOPick訪問說：「當時曾想過放棄，每次打電話返家都哭，父母亦問我想繼續或返港？最終我選擇留下，父親亦他想我有最好的教育，就這樣便去了11年。」

起初岑杏賢就讀於英國頂級私立高中西敏公學，但由於所讀的中學沒有心理學科修讀，15歲那年Jennifer膽粗粗坐火車去另一間學校面試，結果她成功轉讀斯坦福德中學（Stamford high school），待所有手績辦妥才告知父母轉校。

▲ 當年岑杏賢就讀的斯坦福德中學。（網上圖片）

入讀英國名校

Jennifer對心理學有著濃厚興趣，由於計畫之後進大學也修讀心理學，故她立下決心要轉校，她說：「對於每個理論或者心理學家所講的說話，我都想知道它的由來，之後接觸到有關情緒、親子關係的課題，以及不同國家文化影響人的思維，愈讀就愈有興趣。」

Jennifer當年所讀的斯坦福德中學分為五大機構，分別是托兒所、小學、女中學 (Stamford High School)、男中學 (Stamford School)與高中 (Six form)，而該學府培育過有傑出成督的學生，包括2019年諾貝爾化學獎得主 M. Stanley Whittingham、英國報章《Daily Mail》的創辦人 Alfred Harmsworth等等。

高中畢業後，Jennifer入讀布魯內爾大學修讀心理學學士課程，此校為倫敦十大名校之一，它更是全球最國際化的大學之一，國際化排名為全球第25。

▲ 2014年於理工大學取得諮商與輔導文學碩士。（被訪者提供）

工餘時間繼續進修

原本Jennifer報讀了心儀大學的「Industrial Psychology 」碩士課程，惟爸爸卻不捨得她留英太耐，最後決定回流香港發展。

在2012年她參選港姐加入TVB當藝員，不過對心理學滿有興趣的Jennifer繼續進修，2014年在香港理工大學取得諮商與輔導文學碩士。

香港理工大學開辦的「諮商與輔導文學碩士課程」（MAGC），為有意從事諮商與輔導工作的人士，包括教師、社會工作者、輔導員等提供進修階梯，「諮商與輔導文學碩士學位課程」已獲香港專業輔導協會（HKPCA）認可，畢業生符合申請會員資格。

她說：「可應用所學助人找到工作方向、優點、長處等，除幕前外，現時也有作私人執業的心理輔導員，以公餘時間去見病人。」

而好學的Jennifer之後考獲全球職涯發展師（GCDF）牌照外，2018年更修讀香港心理衛生會舉辦的精神健康急救課程，於職道生涯規劃輔導協會擔任輔導師，

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運用專業知識助人

Jennifer學以致用，一邊當演員並一邊做心理輔導師，更曾跟朱千雪開設網上直播節目《心理急救室》，為有需要人士提供心理輔導。

Jennifer謂每位病人的困擾也不同，經輔導後令他們重拾笑臉，是Jennifer最大的滿足感。「每個客人跟我第一次見面都是最徬徨之時，失落到如跌落谷底一樣，但之後再見面時，發現他們重現笑容和希望，感謝我幫他們尋回出路，不再跌落谷底。每次見到他們走出困境我會覺得好有意義。」

眼前的Jennifer喜歡追求知識，是位知性美的女生，那份內在美裝不出來：「知識永遠都可以保留，我對每件事情都感好奇，不一定學到好精，每樣識少許便可，亦不需要求一張證書。」

同場加映：焦浩軒專訪