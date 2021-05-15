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【靚太廚房】邪惡芝士拉絲控必學　簡易炮製肉醬千層麵 【內附食譜】

休閒消費 12:34 2021/05/15

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熱門 MIRROR演唱會 校長專欄 好聲好戲 聲夢傳奇 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

想做出有芝士拉絲的肉醬千層麵十分簡單。

千層麵堆疊多層的麵皮，內層夾上白醬或肉醬及芝士，口感味道豐富。今集《靚太廚房》教大家做肉醬千層麵，做法非常簡單。

今集《靚太廚房》教大家整肉醬千層麵。（文子健、李家健攝）

材料

  • 牛肉　150克
  • 紅、綠、黃燈籠椒　每款一半
  • 蕃茄　2個
  • 白蘑菇　6個
  • 洋蔥　一半
  • 蒜頭　3瓣（切碎）
  • 千層面麵條　1包
  • 馬蘇里拉芝士　1包（磨碎）
  • 蕃茄醬　2杯
  • 茄汁　半杯
  • 鷹粟粉　1湯匙

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肉醬做法

1.　將燈籠椒，蘑菇，洋蔥和蕃茄切成小方塊。

2.　炒已切碎的蒜頭和洋蔥，然後加入牛肉碎。

3.　加入燈籠椒，蘑菇和蕃茄。

4.　加入蕃茄醬，茄汁調味。

5.　加入鷹粟粉。

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千層面做法

1.　在烤盤底部塗上薄薄的意大利麵醬。

2.　放一層千層麵。

3.　塗抹均勻的肉醬、芝士碎。

4.　重複這些層3-4次。

5.　在上面放上最後一層千層麵，醬汁和芝士碎。

6.　預熱焗爐180度，在焗爐以180度焗15至20分鐘。

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記者：王芷瑩

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