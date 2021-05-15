【靚太廚房】邪惡芝士拉絲控必學　簡易炮製肉醬千層麵 【內附食譜】

▲ 想做出有芝士拉絲的肉醬千層麵十分簡單。

千層麵堆疊多層的麵皮，內層夾上白醬或肉醬及芝士，口感味道豐富。今集《靚太廚房》教大家做肉醬千層麵，做法非常簡單。

▲ 今集《靚太廚房》教大家整肉醬千層麵。（文子健、李家健攝）

材料

牛肉 150克

紅、綠、黃燈籠椒 每款一半

蕃茄 2個

白蘑菇 6個

洋蔥 一半

蒜頭 3瓣（切碎）

千層面麵條 1包

馬蘇里拉芝士 1包（磨碎）

蕃茄醬 2杯

茄汁 半杯

鷹粟粉 1湯匙

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肉醬做法

1. 將燈籠椒，蘑菇，洋蔥和蕃茄切成小方塊。

2. 炒已切碎的蒜頭和洋蔥，然後加入牛肉碎。

3. 加入燈籠椒，蘑菇和蕃茄。

4. 加入蕃茄醬，茄汁調味。

5. 加入鷹粟粉。

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千層面做法

1. 在烤盤底部塗上薄薄的意大利麵醬。

2. 放一層千層麵。

3. 塗抹均勻的肉醬、芝士碎。

4. 重複這些層3-4次。

5. 在上面放上最後一層千層麵，醬汁和芝士碎。

6. 預熱焗爐180度，在焗爐以180度焗15至20分鐘。

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記者：王芷瑩