【靚太廚房】邪惡芝士拉絲控必學 簡易炮製肉醬千層麵 【內附食譜】
休閒消費 12:34 2021/05/15
千層麵堆疊多層的麵皮，內層夾上白醬或肉醬及芝士，口感味道豐富。今集《靚太廚房》教大家做肉醬千層麵，做法非常簡單。
材料
- 牛肉 150克
- 紅、綠、黃燈籠椒 每款一半
- 蕃茄 2個
- 白蘑菇 6個
- 洋蔥 一半
- 蒜頭 3瓣（切碎）
- 千層面麵條 1包
- 馬蘇里拉芝士 1包（磨碎）
- 蕃茄醬 2杯
- 茄汁 半杯
- 鷹粟粉 1湯匙
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肉醬做法
1. 將燈籠椒，蘑菇，洋蔥和蕃茄切成小方塊。
2. 炒已切碎的蒜頭和洋蔥，然後加入牛肉碎。
3. 加入燈籠椒，蘑菇和蕃茄。
4. 加入蕃茄醬，茄汁調味。
5. 加入鷹粟粉。
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千層面做法
1. 在烤盤底部塗上薄薄的意大利麵醬。
2. 放一層千層麵。
3. 塗抹均勻的肉醬、芝士碎。
4. 重複這些層3-4次。
5. 在上面放上最後一層千層麵，醬汁和芝士碎。
6. 預熱焗爐180度，在焗爐以180度焗15至20分鐘。
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記者：王芷瑩