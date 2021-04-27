【天王爸爸】郭富城不當嚴父盼做女兒朋友　緊記亡父教誨傳承正確價值觀

▲ 郭富城分享為父心得。

郭富城自從做了「天王爸爸」，形象更親民貼地，每談起兩個愛女都滔滔不絕，近日城城為電影《秘密訪客》受訪，戲中演不一樣父親的他，自然談及現實中為父心得，自信並非嚴父的郭富城，對如何跟兩女打開心房做好朋友，更是胸有成竹。

郭富城在《秘密訪客》演一個外表冷酷沉鬱的父親，為保持家庭的秘密卻能不擇手段。英文戲名叫「Home Sweet Home」，向來公認暖爸的郭富城，對完美家庭自有深切體會。

【秘密訪客】方媛學整甜品㝽城城 郭富城自稱非專制老公

▲ 郭富城受訪談完美家庭。（攝影：陳家瑩）

從不裝起嚴父角色

城城揚言從不會把明星身份帶回家中：「回到家裡，我只是一個很踏實的父親，要做好父親的責任。一家之主要懂得怎去平衡，令家人開心，互相支持、體諒、包容和接納，才能建立一個和諧、開心、幸福的家庭。」

郭富城自信不是專制父親，更自稱是「順得人」。「我不會裝起嚴父角色，要愛錫就錫，孩子做錯事，家長要有耐性，只去喝罵沒有用，要有耐性悉心教導何謂對錯，這方面自己也一直在學習如何做個好父親。」

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郭富城成長於傳統華人家庭，著重家庭禮教，雖然父親早逝，但郭富城對亡父的教誨仍緊記在心。「爸爸給我的印象，是一個正直、勤力和有責任感的人，所以都影響了我，到自己成為父親，也希望把這些價值觀傳承給下一代，簡單如東西不能亂放，不能亂要別人的東西，要有禮貌，或者外間覺這些只是好基本的事情，但都要努力做好它。」

教女兒做正直的人

大家看郭富城是模範暖爸，城城自言很難為自己評分。「做家長不能一本通書讀到老，家家也有本難唸的經，你認為這樣是對，別人眼中可能不是，只能在自己能力範圍內做到100分，但在其他人去看可能只值50分，又或者是200分，不能一概而論。」

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縱使兩個女兒仍細，郭富城深信愛女長大後會跟他做朋友，而非像電影中一家人充滿秘密。城城笑言：「女兒還小，應該未知甚麼叫秘密，就算有，我也不會知。兩姊妹現在一個稍懂事，另一個好多東西仍要學，有時可能會覺得父母偏心其中一個，其實是錯覺，但父母要觀察留意，兩邊都要平衡，是不容易，我們也要去學習。」

▲ 《秘密訪客》中跟台灣女星許瑋甯有不少對手戲。

城城坦言當父親對他也是極為新鮮的體驗。「一個真實的小生命，落到自己手上，我也從來沒有經歷過，當父親的過程也在享受，所以現在要慢慢建立密切關係，深信她們長大後也不會有秘密，因視彼此為朋友，有甚麼也可以談，若你常當嚴父，父女會有隔膜，關係或者會不同。」

作為舞台上的王者，郭富城說到心肝寶貝女兒，總是保持著一派慈父的笑容。

同場加映：郭富城訪問

記者：陳家昌、陳家瑩