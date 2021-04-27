【兩台大戰】志偉召愛將回港撼ViuTV　金剛為「獎門人」離開女友小嫻

▲ 金剛回TVB主持節目。

現年40歲的金剛（李信樵）回台灣發展一段時間，一向桃花旺的他與「國光女神」梁云菲分手只4個月，在去年8月公開與台灣藝人小嫻（黃瑜嫻）拍擺，並不時在社交平台放閃，金剛與小嫻還一起在屏東墾丁擺攤賣雞翼，十分恩愛。

之前金剛動手術割除在肛門的3cm腫瘤，小嫻更是悉心照料，更向男友稱：「我願意照顧他一輩子！」，實在是100分女友。可是，金剛卻要暫時離開小嫻。

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志偉召金剛回港

因為曾志偉回TVB任高層後，推出連串綜藝節目與對家ViuTV展開電視大戰，正是用人之際，據台灣消息指，金剛獲曾志偉邀請回港主持新節目，夠義氣的金剛更稱工作行先：「相信她（小嫻）也會體諒我的！」預計往後金剛要香港、台灣兩地奔波。

雖然如此，金剛與小嫻已視對方是為「最佳人選」，金剛表示都很珍惜彼此，現在的生活很開心，對他們來說結婚只是儀式而已，珍惜當下比任何事重要。

▲ 金剛與女友小嫻。

金剛本來在台灣當藝人，在2009年來香港加入TVB，翌年起參與遊戲節目《獎門人》系列而人氣急升，所以志偉對他可說有知遇之恩。不過後來傳志偉與余詠珊不和，由此親志偉的藝人相繼離開大台，而金剛在2019年及2020年過檔為ViuTV主持旅遊節目，之後留在祖家台灣發展。

現在恩師志偉回大台任高層，金剛也隨著返TVB。

其實除金剛外，昔日《獎門人》系列主持也紛紛返回TVB，比如阮兆祥將主持新節目《好聲好戲》，王祖藍更加是在TVB任高層。不過林曉峰仍然在ViuTV，至於錢嘉樂屬自由身，不過現在主力應在電影方面。

同場加映：鍾培生訪問