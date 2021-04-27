【疫苗氣泡】卡拉OK﹑酒吧等6處所4月29日起獲有條件重開　員工顧客全要打好首針

▲ 卡拉OK﹑酒吧等6處所4月29日起獲有條件重開，員工顧客全要打好首針。（經濟日報資料圖片）

港府制定「疫苗氣泡」基礎，作為放寬食肆及多個表列處所防疫措施的條件。港府今日（27日）公布，卡拉OK﹑酒吧﹑夜總會等6個表列處所周四（29日）起可獲有條件恢復重開，但員工及顧客須全數接種首劑新冠疫苗，顧客同時須使用「安心出行」手機應用程式登記行蹤，即不准「填紙仔」。

獲有條件恢復營業的處所包括：

卡拉OK

酒吧或酒館

夜總會或夜店

派對房間

麻雀及天九耍樂處所

浴室

當局指，上述處所確保員工及顧客已完成接種至少一劑新冠疫苗，及訪客使用「安心出行」，可於周四起恢復營業，並可營業至凌晨2時，室內的整體容納量不可多於最高的50%，以派對房間﹑卡拉OK為例，最多4人一房；酒吧或酒館﹑夜總會或夜店會等則最多2人一桌；麻雀及天九耍樂處所則按牌照規例可營業至凌晨12時。

當局稱，不適合打針的員工須填寫表格申報，並提交醫生證明，每隔7日做一次病毒檢測，否則須負上刑責，為定額罰款5,000元。

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記者：陳曉瑩