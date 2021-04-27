  • 23°C
香港時間 : 2021427日 (週二) 15:41
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 奧斯卡2021 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫苗氣泡】卡拉OK﹑酒吧等6處所4月29日起獲有條件重開　員工顧客全要打好首針

社會 15:19 2021/04/27

分享：

熱門 奧斯卡2021 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

卡拉OK﹑酒吧等6處所4月29日起獲有條件重開，員工顧客全要打好首針。（經濟日報資料圖片）

港府制定「疫苗氣泡」基礎，作為放寬食肆及多個表列處所防疫措施的條件。港府今日（27日）公布，卡拉OK﹑酒吧﹑夜總會等6個表列處所周四（29日）起可獲有條件恢復重開，但員工及顧客須全數接種首劑新冠疫苗，顧客同時須使用「安心出行」手機應用程式登記行蹤，即不准「填紙仔」。

獲有條件恢復營業的處所包括：

  • 卡拉OK
  • 酒吧或酒館
  • 夜總會或夜店
  • 派對房間
  • 麻雀及天九耍樂處所
  • 浴室

當局指，上述處所確保員工及顧客已完成接種至少一劑新冠疫苗，及訪客使用「安心出行」，可於周四起恢復營業，並可營業至凌晨2時，室內的整體容納量不可多於最高的50%，以派對房間﹑卡拉OK為例，最多4人一房；酒吧或酒館﹑夜總會或夜店會等則最多2人一桌；麻雀及天九耍樂處所則按牌照規例可營業至凌晨12時。

當局稱，不適合打針的員工須填寫表格申報，並提交醫生證明，每隔7日做一次病毒檢測，否則須負上刑責，為定額罰款5,000元。

5,000元電子消費券料暑假登記，即看申請資格及登記方法：https://bit.ly/3uOA7pT

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳曉瑩

相關文章

【旅遊氣泡】港星「航空旅遊氣泡」下月26日啟航　港人出發前須接種2劑疫苗最少14天
11:30 2021/04/26
【旅遊氣泡】港星「航空旅遊氣泡」下月26日啟航　港人出發前須接種2劑疫苗最少14天
【慶祝母親節】東瀛遊5月8日再推Flycation　3人行媽媽免費乘搭【內附詳情】
17:07 2021/04/22
【慶祝母親節】東瀛遊5月8日再推Flycation　3人行媽媽免費乘搭【內附詳情】
【世界地球日】香港迪士尼4招推動環保　首推園藝網上導賞團介紹園區特色植物
08:00 2021/04/22
【世界地球日】香港迪士尼4招推動環保　首推園藝網上導賞團介紹園區特色植物
安心出行 疫苗氣泡 疫苗 限聚令 新冠肺炎疫情 經濟 香港 酒吧 陳肇始 食物及衞生局

最高瀏覽

【開心速遞】呂慧儀科大神科電子工程系畢業　中學全級第一選美前曾任教師
16:23 2021/04/26
【開心速遞】呂慧儀科大神科電子工程系畢業　中學全級第一選美前曾任教師
【靚太安樂窩】80後港女抽新樓中籤購250呎單位　8萬加建40呎閣樓向高空發展
14:43 2021/04/22
【靚太安樂窩】80後港女抽新樓中籤購250呎單位　8萬加建40呎閣樓向高空發展
【明星理財】黃美棋港食店百萬元擴充一年回本　童星出身夥男友涉足台灣餐飲業
12:36 2021/04/23
【明星理財】黃美棋港食店百萬元擴充一年回本　童星出身夥男友涉足台灣餐飲業