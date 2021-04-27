【兒童增高】把握孩子長高黃金期　中醫推介必吃營養餐單輕鬆增高

▲ 中醫推介必吃營養餐單。

家長都希望小朋友能快高長大，並會為子女嘗試不同的增高方法。註冊中醫馬琦傑表示，每個孩子都有不同的生長時期，有快亦有慢，家長絕不要有「咁瘦咁矮輸在起跑前」的心態。若想增高，均衡飲食非常重要，馬醫師為家長提供食療建議，助孩子獲足夠營養，亦提醒家長一些飲食禁忌，以免阻礙身高發展。

雖然孩子的身高受父母的遺傳影響，但亦可透過飲食、睡眠和運動等後天因素，提升身高發展。馬醫師表示，只要小朋友「食得、瞓得、痾得」，自然會好好生長。

如果一個夜瞓、唔肯食嘢，又冇便便的小朋友，不一定能健康長高。通常這些小朋友會比較矮小，皮膚色澤暗啞，甚至出現黑眼圈。

小朋友不是愈肥愈好

馬醫師指出，小朋友天生「肺、脾、腎」易虛，脾胃未發展成熟，因此進食少許已見飽滯，亦有機會出現「脾虛」症狀，如爛便便、便秘、胃口不佳等。

他提醒，不要以為小朋友愈肥愈好，其實孩子全身脂肪鬆弛，是「虛胖」現象。虛胖代表身體積藏很多濕氣，濕氣困脾，相繼影響肺，這些小朋友特別易病。

外國研究發現，如果脂肪細胞在6歲前過早出現，會增加成長後「癡肥」因素。要小朋友健康長肉，配合食療及均衡飲食非常要緊。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

同場加映：拆解兒童便秘原因

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

文章內容獲馬琦傑醫師授權轉載。

責任編輯：林愛娜