【新冠肺炎】本港新增8宗確診　5宗為輸入3宗與本地個案相關

▲ 本港新增8宗確診，5宗為輸入3宗與本地個案相關。(資料圖片)

衞生署衞生防護中心公布，今日（27日）本港新增8宗確診個案，當中5宗為輸入性個案，3宗與本地個案有流行病學關連，至今本港個案累計11,749宗（包括11,748宗確診個案和一宗疑似個案）；另今日錄得少於5宗初步確診。



3宗與本地個案，為早前第11735宗確診患者的朋友，包括：

第11744宗：51歲男子，本月22日發病，報稱住所為尖沙咀帝苑酒店

第11746宗：42歲男子，無病徵，居住在紅磡黃埔花園銀竹苑第四座

第11749宗：39歲男子，本月23日發病，居住在荃灣海之戀第7座

5宗輸入性個案，涉2宗N501Y變種病毒：

第11743宗：31歲男子，無病徵，4月25日乘坐航班TK836從土耳其抵港

第11745宗：15歲女生，無病徵，4月25日乘搭航班JL029由日本抵港

其餘3宗輸入性個案，分別為：

第11742宗：45歲女外傭，4月25日乘坐航班GA876從印尼抵港

第11746宗：34歲女外傭，4月4日乘坐航班UK6395從印度抵港，於油麻地香港海景絲麗酒店隔離期間確診

第11748宗：9個月大女嬰，4月18日乘坐航班UK6397從印度抵港，在西營盤華美達海景酒店隔離期間確診

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記者：陳麗娜