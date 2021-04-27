【疫苗氣泡】政府推「ABCD」4種食肆營運模式　員工食客均打針可8人一枱堂食至凌晨2時

本港新冠肺炎疫情漸見放緩，特首林鄭月娥在4月12日提出3階段的「疫苗氣泡」新防疫策略，按照員工和食客接種疫苗進度，進一步放寬食肆及6類目前仍須關閉的6類處所的營業限制。

食物及衞生局局長陳肇始今日（27日）公布，首階段於本周四（29日）實施，食肆可選擇分為「ABCD」的4種營運模式，包括以下種類：

A類

沒採取指定防感染措施，堂食時間至下午6時，人數上限50%，最多2人一枱，宴會上限20人

B類

採取指定防感染措施，例如安排員工每14天檢測，食客用「安心出行」或指定方式紀錄，堂食時間至晚上10時，最多4人一枱，人數上限50%，宴會上限20人

C類（新增）

所有員工至少完成接種第一劑疫苗，按需要將整個處所劃分特定區域，堂食時間至午夜12時，最多6人一枱，人數上限50%，宴會上限20人，區域內所有食客須用「安心出行」

D類（新增）

所有員工完成疫苗接種（接種兩劑疫廿苗及已過14天），整個或部分處所劃分特定區域，堂食時間至凌晨2時，最多8人一枱，人數上限75%，宴會上限至100，區域內食客已接種首劑疫苗，亦須用「安心出行」

此外，卡拉OK﹑酒吧等6處所4月29日起獲有條件重開，而員工顧客全要打好首針，詳情即看：【下一頁】

「疫苗氣泡」3階段新防疫策略：

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記者：陳子謙