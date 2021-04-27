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【疫苗氣泡】16歲或以上人士至少接種1劑新冠疫苗　婚禮聚集人數放寬至室內50人室外100人

社會 15:38 2021/04/27

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16歲或以上人士至少接種1劑新冠疫苗，婚禮聚集人數放寬至室內50人、室外100人

新冠肺炎疫情似有緩和，消息指今為連續第三日沒有源頭不明個案；食物及衞生局局長陳肇始、食物及衞生局常任秘書長（食物）劉利群、食物環境衞生署署長楊碧筠和食物及衞生局副秘書長（衞生）蔡傑銘今午舉行記者會，交代最新防疫措施。陳肇始表示周四（29日）起，在婚禮、周年股東大會或宗教活動中，16歲或以上參與人士至少接種1劑新冠疫苗，群組聚集規定將可獲放寬。

  • 婚禮方面：除宗教活動外，在不提供食物、飲品前提下，聚集人數可由20人放寬至室內50人，或室外100人
  • 周年股東大會方面：商務會議上，聚集人數可由20人放寬至室內50人，或室外100人
  • 宗教方面：由處所通常容納30%，放寬至室內50％，或室外100人％

註：如相關人士未能接種疫苗，可向組織者或處所負責人申報，提供醫生證明書及出示14天內陰性檢測證明

  • 本地遊方面：由持牌旅行社舉辦及獲香港旅遊業議會登記的本地旅行團，連同前線員工在內，不多於30人，前線員工必須接種第一劑疫苗

註：如前線員工未能接種疫苗，可用指定表格向旅行舍申報，提供醫生證明書，並要在帶團前7天作一次病毒檢測（鼻腔加咽喉）獲陰性證明

16歲至29歲早上9時起預約打針，打針須知：https://bit.ly/3dKkABA

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：鄧凱文

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