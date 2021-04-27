支聯會口號違國安法？　林鄭：應尊重中國共產黨

▲ 支聯會今日就今年六四紀念活動，向警方申請不反對通知書。（資料圖片））

支聯會續舉辦六四集會及其口號「結束一黨專政」違反港區國安法？特首林鄭月娥回應指，是否合法，除了要看法律，還要看證據等，強調所有事情都會依法辦事。她又表示，港人在尊重憲法的大前提下，亦應尊重現時執政的中國共產黨，至於不尊重到甚麼地步會違法，同樣需視乎法律、證據、行為等。

支聯會今日就今年六四紀念活動，向警方申請不反對通知書，支聯會秘書蔡耀昌表示，希望警方充分關注及尊重市民遊行的權利，又稱支聯會會堅持五大綱領，維持一貫原則。

林鄭月娥今日出席行會前見記者時回應支聯會口號是否違法時強調，香港是中國一個享有高度自治的特區，但高度自治並非全面絕對的自治。作為特區，要尊重國家憲法，尊重中國共產黨，她稱，「今年是共產黨的百年慶典，大家能看到國家在共產黨領導下，在這幾十年的起飛和為人民帶來的美好生活。尊重國家的執政黨是我們的立場。」

有關警方指民陣涉嫌違反社團條例，林鄭稱不會評論，她引述律政司司長鄭若驊指言論、集會等自由並非絕對，都會依法受到一些限制，強調這些限制的目的是要尊重和維護其他人的權利，及保障香港社會的秩序和穩定。她相信警務處是按法律辦事。

另外，林鄭月娥首度回應港台節目編導蔡玉玲因查冊作報道被控虛假陳述罪成一案，她引述法官判詞指，盡管有良好意願，都要依法辦事。又提到，過去有人不斷散播及在學校鼓吹「違法達義」，批評有關行為違背法治精神、公民應有的價值觀。林鄭稱，若法律不容許某些事情，盡管她尊重言論自由，但都要依法辦事，沒有人可以凌駕法律，「一般來說，傳媒機構不應該有特別的對待。」

5,000元電子消費券料暑假登記，即看申請資格及登記方法：https://bit.ly/3uOA7pT

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：林曉君