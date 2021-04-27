5千元消費券「長期不在港」人士無份　如何定義？

▲ 港府文件提到，長期不在港居住人士不能申請5000元消費券。（資料圖片）

預算案上次全民派1萬元現金，就連已移民海外的港人都能受惠，但今次5,000元電子消費券計劃，卻規定一段長時間不在港居住的人士，不應受惠。究竟如何定義？

港府消息表示，首先，政府會與入境處研究，若發現某位港人已離港一段很長時間，例如移民外地多年，一直沒有返港，便不符合資格。其次，有合理的理由離港，例如到外地讀書的港生、參與福建和廣東計劃的港人，可獲豁免，即符合申請資格。

為何要增設此居住要求？消息人士表示，早於上次派1萬元時，已有意見認為，移民海外多年的港人可以受惠，反而居港的新移民不符派錢資格，是不合理（新移民後來獲關愛基金派1萬元），因此，今次派5,000元消費券，新移民是有份，但長期不在港的港人就不符資格。

不過，消息人士也稱，不是所有移民都不符資格，例如有些移民海外的港人，經常返港，就符合資格。至於在外地讀書的港生，如果他們有相關支付工具，是可於外地透過網上，向本港商戶消費。

以下是5千元消費券的詳情：

【登記資格】

●年滿18歲、在港居住的香港永久性居民及新來港人士

●有合理離港理由可獲豁免，如海外讀書、福建計劃及廣東計劃參加者；移民後亦經常返港

【如何使用電子消費券】

●透過4家儲值支付工具營辦商︰支付寶香港、八達通、Tap & Go拍住賞、WeChat Pay HK

【如何登記】

●設中央登記系統，讓市民登記及核實其身份

●合資格人士亦可填寫書面登記表格，連同身份證副本遞交

【涵蓋商戶】

●本地零售、餐飲及服務等消費，包括實體及網上店舖