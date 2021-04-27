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【新基建】啟德體育園區完成打樁　正進行結構及建築工程料2023年落成

社會 15:59 2021/04/27

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啟德體育園區工程正在動工。（程志遠攝）

民政事務局局長徐英偉今日（27日）到訪啟德體育園區，在體育專員楊德強和啟德體育園有限公司負責人陪同下，視察園區最新施工進度。目前項目的打樁工程已大致完成，現正進行底層結構、地庫及上層建築工程。主場館的巨型鋼桁架亦會由今年第三季開始，陸續從內地經水路運抵工地安裝。
　　 
徐英偉表示，根據現時施工進度，啟德體育園區工程預計2023年下半年竣工。屆時將為香港提供國際級的大型體育設施，配合推動體育普及化、精英化和盛事化的政策目標。
　　 
啟德體育園的主場館設計新穎，以「東方之珠」為概念，其南端設有大型玻璃幕牆，將維港景致帶入館內，並設有大型可開合頂蓋，提供可容納5萬名觀眾的國際級全天候體育比賽及表演場地。

除主場館外，啟德體育園內還設有1萬個座位的室內體育館、5,000座位的公眾運動場、充滿活力動感的海濱長廊、豐富的零售餐飲選擇、多元化的公共空間及兒童遊樂設施等。在落成後，啟德體育園將會成為市民運動及消閒的好去處。

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責任編輯：吳卓峰

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