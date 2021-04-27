【稅務上訴】公院醫生休息日工作獲賠償　梁家騮質疑賠償金被徵稅上訴得直

▲ 梁家騮今到高等法院應訊。（林育慧攝）

公院醫生超時工作補償案，終審法院早已裁定休息日及法定假期候召的醫生可獲補假或補水，立法會醫學界前議員梁家騮最終獲賠償約170萬元，梁質疑稅務局將該賠償額納入2012/13年度薪俸稅計算中，遂向高院提出上訴。法官今(27日)聽取陳詞後頒下書面判詞，裁定梁上訴得直，認為梁於休息日及法定假期所獲的補償，不應被納入為薪金計算。

申請人梁家騮，答辯人為香港稅務局局長。法官於判詞中指，本案涉及法律原則是稅務局局長根據《稅務條例》第8條，認為梁就休息日及法定假期補償金，應視作從任何僱工作所得的收入。

法官分析指梁就休息日及法定假期獲補償，該補償金可被視為醫管局就違約而作出賠償，以及從僱傭合約下工作所得的收入。

法官舉例指若梁在假期時應醫管局要求，出席慈善足球比賽，是次活動並不是梁的工作一部份，但仍然可獲得其假期補償，梁因此損失了其休息日。法官並不同意稅務局說法，認為並非僱員從僱主獲得的每筆款項都被視為收入。

法官認為梁已就其薪金被徵稅，不明白為何仍須就其休息日及法定假期工作補償再被徵稅，因此裁定其上訴得直，兼獲訟費。

梁家騮今早亦到庭旁聽，他透露約於2012/13年度稅局將有關賠償金連同其他收入計算薪俸稅，質疑有關賠償金額不應計算在內，至於因此而多繳交的款項是多少，梁表示已忘記，但認為稅局做法不當，因此向高等法院提出上訴。

資料顯示，時為公立醫院醫生的梁家騮，與另外兩名醫生就超時工作補償案提出訴訟，案件最終於2009年由終審法院作出判決，裁定醫生不獲超時工作補償，但就休息日及法定假期候召，即使候召而未有召回工作，亦列獲補假或補水一整天。法庭並就賠償方案定下計算方式，最終梁家騮獲賠償約170萬元。

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記者：林育慧