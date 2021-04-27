【稅務上訴】公院醫生休息日工作獲賠償案　梁家騮質疑賠償金納入薪俸稅申上訴

▲ 梁家騮今到高等法院應訊。（林育慧攝）

公院醫生超時工作補償案，終審法院於2009年作出終極判決，裁定休息日及法定假日候召的醫生可獲補假或補水。法庭於2012年定下計算方式，立法會醫學界前議員梁家騮最終獲賠償約170萬元，梁質疑稅務局將該賠償額納入2012/13年度薪俸稅計算中，遂向高院提出上訴。法官聽取雙方陳詞後，押後至今(27日)午頒下書面判詞。

申請人梁家騮，答辯人為香港稅務局局長。時為公立醫院醫生的梁家騮，與另外兩名醫生就超時工作補償案提出訴訟，案件最終於2009年由終審法院作出判決，裁定醫生不獲超時工作補償，但就休息日及法定假日候召的醫生，即使候召而未有召回工作，亦烈獲補假或補水一整天。法庭並就賠償方案定下計算方式，最終就梁家騮獲賠償約170萬元。

稅務局就有關賠償額納入計算薪俸稅中，梁於庭外透露約於2012/13年度稅局將有關賠償連同其他收入計算薪俸稅，質疑有關賠償金額不應計算在內，至於因此而多繳交的款項是多少，梁表示已忘記，但認為稅局做法不當，因此向高等法院提出上訴。法官今午4時將頒下書面判決。

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記者：林育慧