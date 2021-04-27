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【無性婚姻】妻婚後半年揭老公是同志圖改變性向　誕2孩後獨守空房8年︰我輸了

親子 16:53 2021/04/27

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熱門 奧斯卡2021 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

台灣一名人妻在婚後半年發現丈夫是同志，以為為丈夫誕下兩名孩子後能改變其性向，結果遭丈夫冷落，兩人沒有性生活長達8年。

不時聽聞同性戀者為了掩飾自己性向，有人會選擇找個女人結婚生仔，害了女人一生。台灣一名人妻在網上訴苦，稱自己與丈夫婚後半年，便發現對方是同志，她沒有斬纜，更為對方誕下一對子女，以為有機會改變丈夫性向，結果在她誕下第二胎後，丈夫便不再與她行房長達8年，令她深感後悔。

該名人妻在facebook專頁「靠北婚姻2.0」投稿稱，與丈夫結婚11年，在婚後半年已發現對方實為一名同志，但仍決定為對方傳宗接代，誕下一對子女湊成「好」字，但美好婚姻沒有隨之而來。

他用結婚來掩蓋性向，我用小孩拉回他的性向，看……結果……我輸了。

嘆11年婚姻浪費青春

自人妻誕下第二胎後，丈夫便不再與她行房，性向始終無法改變，兩夫妻過了無性婚姻8年，人妻慨嘆自己11年的婚姻是浪費時間。

我浪費了11年青春，還幫他傳宗接代，是的，我自找的，怪誰……

人妻又言，丈夫現已公然帶一名「男同事」回家吃飯，但全家人也不知情，以為他只是單純帶同事朋友回家吃飯而已，故人妻心想「那麼我也去找個男朋友來交交好了，彼此彼此」。

網民紛勸離婚

網民紛紛表示理解，並建議人妻盡快離婚追尋自己的幸福，並狠批其丈夫的行為可恥且惡劣，只當女人是傳宗接代的工具，點擊圖片即睇更多網民意見︰

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責任編輯︰王明芳

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