【準媽媽】沈卓盈IG晒孕照抒發感受　明白當媽偉大：令我變得更加勇敢

▲ 沈卓盈大晒充滿唯美感的孕照。

現年37歲的沈卓盈於2019年跟拍拖4年的圈外男友Calvin共諧連理，今年元旦日她宣布跟丈夫造人成功，懷孕8個月身孕的她今日於IG貼出幾張美美孕照之外，其中一張是丈夫從後擁著她，幸福滿瀉。

▲ 沈卓盈大晒美麗孕照。（取自instagram）

另外沈卓盈於IG感性地大談佗B感受，她說孕育生命的過程真的很奇妙，身體出現變化之外，令她深深感受到當媽媽真的很偉大，當中她寫道：



每一周都要留意住寶寶的成長

經歷了初孕的不適

胃口的轉變

身體的變化

皮膚質素的變差

擔心寶寶的發展

時時刻刻提醒自己要吃得健康

也要好好管理因荷爾蒙變化令我們不穩定的情緒

這一切都好不容易啊

雖然佗B辛苦，不過沈卓盈覺得只要寶寶健康，一切也是值得，她寫道：「感受他在肚裏面活躍踢動時候，這些辛苦都不算什麼了

，這個美妙孕期的變化和過程真的一定要好好記錄低，因為當媽媽令我們變得更加勇敢呢。」

日前沈卓盈發帖文公佈胎兒性別，只見她跟丈夫坐於佈滿白色及粉藍色氣球的牀上，而沈卓盈拿着「It's a boy」字型的氣球，公佈自己佗男B。而好朋友陳自瑤及徐菁遙等也紛紛送上祝賀。