【死因研訊】14歲自閉男院舍墮斃死因研訊　母供稱兒子曾稱被職員用鞋打手

▲ 死者母親江月梅（右）今於死因庭作供。（陳國峰攝）

有自閉症及就讀特殊學校的14歲男生，於2016年住在殘疾院舍「康橋之家」期間墮樓身亡，死因庭今（27日）展開研訊。死者母親作供指，死者居住院舍2年間，她每次接死者回家暫住時均會發現兒子身上有傷，包括雙腳瘀傷、手有紅印，死者曾透露遭院舍職員用鞋打手，又曾稱遭院舍司機「打打」，故不願乘搭院舍車輛。死者母親供稱又從院友口中得知，死者曾被司機「搽糞便落面」。

死者梁子駿，生前於葵涌萬成大廈「康橋之家」殘疾院舍居住，於2016年8月23日於院舍墮樓身亡，終年僅14歲。

死者母親江月梅供稱，死者兒時已確定患有自閉症及多項弱能，因死者13歲時開始「大個仔」，自己及丈夫亦年長，故安排死者入住殘疾院舍。江稱社工帶她參觀後，她最後選定「康橋之家」，故死者於2014年12月開始入住「康橋之家」。

江指會於周末接死者回家暫住，但自2015年4月12日始，江發現死者幾乎每次回家身上都有新傷勢，而且從沒有院舍的人向她透露死者的傷。

死因研訊主任向江展示她所拍攝10多張傷勢照片，江供稱，相片分別顯示死者手臂有紅印、雙腳有瘀傷、面部有傷痕、大腿有10厘米傷痕等。江指她得知兒子大腿有傷後，曾向院舍了解，有院友稱死者與其他院友打架，但院舍職員沒有理會。

江憶述，死者曾向她指出因為自己不肯吃飯，所以被「鍾姑娘」用鞋打；江又稱，曾在院舍內看到鍾正摸死者有紅印的手，鍾緊張地主動交代，是死者自己弄傷自己的手。

江憶起，最後一次接死者回家前，在院舍內有1名姑娘向她提及，死者嘴有流血。就多次受傷，江供稱有時不敢問死者如何弄傷，因為死者習慣會重複做別人跟他談及的問題，故江害怕死者再被人打，另外江亦怕向院舍反映會令死者再被打。

江又供稱，死者曾向她透露院舍司機李錦全會「打打」，她即時安慰死者稱司機不會打他，「如果唔係佢唔返學仲論盡」，但死者表現不開心，亦不願意再乘坐該司機的車。江又從院友口中得知，死者曾被司機「搽糞便落面」。江就此曾向社工投訴，她指社工表示會調查。

裁判官及後問及社署是否有跟進死者的情況，江表示社工「跟跟下冇跟」。江稱死者住院並不開心，死者亦曾經多次發脾氣，到院舍樓下仍哭著不願返回宿舍。

江透露，住院舍期間曾一度打算將死者接回家照顧，但因為死者在家中丟毛巾，死者父親不滿，表示想遲些才接死者回家住，故死者又再返回院舍居住。聆訊今午續。

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記者：林欣樂