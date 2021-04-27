【食用安全】微波爐叮蛋黃酥10秒即爆開　化學老師拆解食物加熱自爆原因【附不宜叮熱食物】

▲ 微波爐叮蛋黃酥10秒即爆開，化學老師拆解食物加熱自爆原因。

用微波爐加熱食物方便又快捷，但並非所有食物都可以放入微波爐，亂叮食物隨時釀成意外。近日有台灣網民將蛋黃酥放入微波爐加熱，結果叮不到10秒，蛋黃酥便突然爆開，殘渣四散、面目全非。

事主於Facebook群組「婦仇者廚房」發文，指自己用微波爐加熱蛋黃酥，但忘記先將微波爐轉換成「烤箱模式」，結果加熱不到10秒，蛋黃酥便突然爆開．從圖片可見，蛋黃酥被炸至粉碎，酥皮和餡料在爐中四散，而看起來似乎還是完整的蛋黃，輕輕一捏就碎了，令事主十分無奈：

前世：蛋黃酥，今生？沒有今生了

▲ （圖片來源：Facebook群組「婦仇者廚房」網民「黃建彰」）

貼文一出即引起熱議，不少網民笑言蛋黃酥「粉身碎骨」、「直接往生」，亦有網民安慰事主，至少還剩下蛋黃，又形容蛋黃如同「黃金舍利子」一樣。

不過，原來加熱蛋黃酥爆炸的意外，以往亦不時發生。台灣化學老師張丕白曾接受當地傳媒訪問時表示，蛋黃酥的外皮由麵粉和豬油製成，是密不透風的，加上內餡的豆沙和蛋黃富含水分，當水分遇熱膨脹，壓力過大就會爆開。報道又舉例指，生雞蛋和炒栗子同樣屬於外不透氣、內含日本水分的食物，因此亦不適宜放進微波爐加熱。

安全加熱貼士

東京消防廳曾進行實測，發現用微波爐過度加熱番薯及中式包點，存在釀成爆炸性燃燒的危機。有當地節目總結了4類容易造成微波爐火災的高危食物，並分享2招安全加熱貼士。

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責任編輯：羅嘉欣