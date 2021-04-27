【迎接BB】代嬰兒送禮物增手足情　鄧藹霖︰對弟妹寵愛有加不存妒忌

▲ 父母可代嬰兒送禮物給小朋友，令小朋友對弟妹不存妒忌。（istock圖片）

我問年輕爸媽，有為兩歲家姐作好心理練習，迎接弟弟的來臨嗎？他倆同聲同氣地回答：「有呀，我哋跟足親子書的指引，更為家姐買了好幾本書籍，好讓她多了解媽媽肚裏的BB，是甚麼一回事。」

這對爸媽做得非常好，他們無時無刻都照顧家姐的感受，沒有因為忙於迎接小嬰兒而忽略了家姐，更沒有持一些愚笨爸媽的謬誤：「家姐得嗰兩歲人仔，識乜嘢呀！」小孩子其實都是敏感的可人兒，他們對任何生活的小變化，都會有不同程度的反射行為，爸媽絕不應小覷。

然而，即使爸媽如何細心處理，有些環境因素仍是難以避免的。

戲言對小孩造成心理傷害

有天，有位女友突然問及我長子的近況，聽後她伸伸舌頭說：「嘻嘻，我記得喺你細仔擺滿月酒嗰日，我同你大仔講，我話你死啦，有咗細佬爸媽以後就唔錫你啦，哈哈哈！」她在快活大笑時，我毫不客氣地把她罵個狗血淋頭，她以為是戲言的，對小孩卻會造成心理傷害呀，難怪弟弟滿月宴那天，哥哥的臉明顯是皺成一團，原來是心有憂慮呢！

「你做咗家姐㗎啦，你大個女仲扭計？」哎呀，人家不過是兩歲而已，怎會突然變成大個女？這類話只會讓家姐感到壓力，不該說。

「你走開啦，唔好咁大力呀，會整親細佬㗎！」家姐一夜之間從得寵主角頓貶為大配角，心情已夠差透，以為親親BB嘛，又被無辜責罵，這只會增添她對弟弟的厭惡。這類話，更不該說。

助孩子迎接弟妹

「家姐，快過來！細佬有份禮物送俾你。」高質爸媽帶嬰兒回家的第一天，注意力反而集中於家姐身上。不出一會，家姐已對弟弟寵愛有加，不存絲毫妒忌不安的情緒呢！

全文刊於《經濟日報》專欄「會笑媽媽」，原題為「小嬰兒送給姐姐的禮物」。

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撰文 : 鄧藹霖