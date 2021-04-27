民建聯改選領導層主席李慧琼勢連任　5名副秘書長或減至葉傲冬1人？

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新的選舉制度下，民建聯早前推出大改革，將自身定位由「參政議政」改為「多渠道參與管治」。民建聯今日改選領導層，如無意外將原班人馬出任，並交代黨內的變革方向。

據了解，主席將繼續由李慧琼連任，五位副主席，包括張國鈞、陳勇、陳克勤、周浩鼎及陳學鋒亦將不變。而五人亦將各有分工，由以往只分擔立法會、青年與專業、人大與政協、工商及經濟發展，以及地區工作等事務，改由分別負責五個大方向，包括專責大灣區工作、政策倡議等等，全面聚焦政策倡議及人才培訓。

值得留意的是，民建聯2017年起增設多位副秘書長，讓更多人參與領導層工作，分擔繁重的會務。但據聞，今屆或「還原基本步」，5位副秘書長，或最後只剩1個有得留低，很大機會只有前油尖旺區區議會主席葉傲冬留任。不過，終於仍有待今日改選領導層後決定。

民建聯上月31日已改選中委會，席位由過往的52個，增至55個，同時加入不少「新人」，包括全國政協委員黃英豪、青年民建聯主席施永泰等。

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