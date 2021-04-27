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五大影帝合作《金錢帝國：追虎擒龍》　梁家輝用特技化妝變身跛豪

娛樂 16:29 2021/04/27

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《金錢帝國：追虎擒龍》

《金錢帝國：追虎擒龍》今日釋出最新製作花絮，「晒冷」影帝級的強勁演員陣容：古天樂、梁家輝、吳鎮宇、林家棟及鄭則仕。影帝梁家輝在新戲中演香港四大黑幫家族之首的「跛豪」。

為追求突破及完美還原「跛豪」神髓，梁家輝請來特技化妝師幫忙打造角色造型，並每次都要提早抵達片場化妝。體型偏瘦的梁家輝為達到角色形象，拍攝期間口中更要一直含著棉花，非常辛苦。除了含棉花，特技化妝師更「落重手」為影帝隆大鼻、扮大肚，連髮線都格外講究。

梁家輝對自己要求很高，並喜歡挑戰新角色，過往曾飾演「徐洛」的梁家輝，這次便向導演爭取飾演「跛豪」這個角色。為習慣角色跛腳特徵，梁家輝無時無刻都在處於角色狀態，戲裡戲外都保持跛腳行路，為的就是希望呈現出最自然的狀態。

戲中與梁家輝最多對手戲的是再度飾演「徐樂」另一位影帝－吳鎮宇。吳鎮宇大讚梁家輝戲中的造型非常出色，更指初次在片場上見到「跛豪」的出現時差點認不出梁家輝。吳鎮宇亦表示雖然與梁家輝二人認識多時，但從未有機會合作，所以能夠同台演出是最大的驚喜。

另外兩位影帝古天樂和林家棟演一同組織廉政公署首批調查員的「陳克」和「白松安」。

林家棟指這次合作最好玩的是在戲中跟古天樂之間的默契。導演許悅銘亦透露這次在《金錢帝國：追虎擒龍》中大膽地運用了情侶的手法去處理「陳克」和「白松安」兩個男人的關係。

撰文 : TOPick柴犬出動

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