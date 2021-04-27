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【奧斯卡2021】奧斯卡頒獎禮女星千萬行頭　最佳女配角尹汝貞逾50卡鑽飾裝身

休閒消費 18:25 2021/04/27

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熱門 愛美麗狂想曲 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

奧斯卡頒獎禮上，女星們均以千萬行頭鑽飾裝身，甚為吸睛。

每年奧斯卡頒獎典禮，除了賽果外，最吸睛的，就是影星們的千萬行頭鑽飾，今年第93屆奧斯卡頒獎典禮也不例外，男星戴名錶，女星就當然要配戴名貴珠寶，每件首飾都鑲上珍貴寶石美鑽，身價非凡，令女星們在鎂光燈下閃爆登場。

Amanda Seyfried雖然今屆未能奪得最佳女配角殊榮，但她卻肯定是全場最矚目的女星之一。（品牌提供）

Amanda Seyfried：Giorgio Armani Prive + Forevermark黃色彩鑽珠寶

憑參演Netflix電影《Mank曼克》的Amanda Seyfried首獲提名奧斯卡，雖然今屆未能奪得最佳女配角殊榮，但她卻肯定是全場最矚目的女星之一，穿上一條Giorgio Armani Prive紅色露肩連身裙的她，戴起名貴的Forevermark黃色彩鑽珠寶，簡直美得像個女神。

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Andra Day：逾2千萬港元Tiffany & Co.珠寶

憑電影《The United States vs. Billie Holiday》獲提名最佳女主角的Andra Day，全身的珠寶由Tiffany & Co.贊助，總值超過港幣2千萬。

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當中最珍貴是一對長形耳環，身價不菲全因鑲有珍稀的名貴寶石，兩顆方形祖母綠切割的黃鑽重逾12卡，耳環價值$16,411,000。

韓國知名女演員尹汝貞，她憑電影《農情家園》中純子一角奪得奧斯卡最佳女配角。（法新社）

Chopard高級珠寶系列

另一位得獎者是知名女演員尹汝貞，她憑電影《農情家園》中純子一角奪得奧斯卡最佳女配角。她佩戴Chopard的高級珠寶系列出席紅地毯儀式及頒獎禮，包括18K白金鑽石耳環、18K白金戒指以及18K白金鑽石手鐲，白金戒指鑲嵌了21.15卡的橢圓形藍寶石，而白金鑽石手鐲的鑽石共共50.8卡，極具份量。

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記者：梁靜詩

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奧斯卡 頒獎禮 電視／電影／電台節目名 電影 品牌 Netflix 演員 Tiffany & Co.（美：TIF） 珠寶

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