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【轉季護膚】抗敏護膚品牌First Aid Beauty保濕面霜　即日至4月30日官網早鳥優惠低至59折

休閒消費 17:02 2021/04/27

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FAB人氣保濕面霜均含有燕麥成分，是轉季敏弱肌早晚的救星。(圖片由First Aid Beauty提供)

美國人氣抗敏護膚品牌First Aid Beauty皇牌燕麥面霜及強效修護控油保濕面霜，助你告別轉季敏弱肌。

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「先保濕，後美白」

夏天很容易油光滿面，早上先使用控油保濕面霜，讓肌膚長時間保持清爽水潤，使用後能減少毛孔出現，有效撃退浮粉脫妝的情況。

晚上回家可厚敷皇牌燕麥面霜，在冷氣底下亦能即時為肌膚即時提升169%水分。這兩瓶保濕面霜均含有燕麥成分，能幫助紓緩繃緊乾燥肌及各種轉季過敏情況，所有肌膚包括敏感肌適用。

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日期：4月23日至30日

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責任編輯：張懿慧

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