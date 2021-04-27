【轉季護膚】抗敏護膚品牌First Aid Beauty保濕面霜　即日至4月30日官網早鳥優惠低至59折

▲ FAB人氣保濕面霜均含有燕麥成分，是轉季敏弱肌早晚的救星。(圖片由First Aid Beauty提供)

美國人氣抗敏護膚品牌First Aid Beauty皇牌燕麥面霜及強效修護控油保濕面霜，助你告別轉季敏弱肌。

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「先保濕，後美白」

夏天很容易油光滿面，早上先使用控油保濕面霜，讓肌膚長時間保持清爽水潤，使用後能減少毛孔出現，有效撃退浮粉脫妝的情況。

晚上回家可厚敷皇牌燕麥面霜，在冷氣底下亦能即時為肌膚即時提升169%水分。這兩瓶保濕面霜均含有燕麥成分，能幫助紓緩繃緊乾燥肌及各種轉季過敏情況，所有肌膚包括敏感肌適用。

感謝祭早鳥優惠

▲ FAB 正進行一連8日優惠折扣更低至59折。(圖片由First Aid Beauty提供)

官網限定

日期：4月23日至30日

詳情：購物滿$300 即享港澳免運費；買滿$400 即送3件皇牌套裝（價值$162）；買滿$600 即送8件皇牌套裝（價值$329），所有85折優惠套裝適用，折上折後低至59折。

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門市限定

日期：即日起至6月20日

詳情：現時於FACESSS尖沙咀海港城門市購物滿$300，即可使用海港城Rewarding Every Day $100優惠劵一張，同一交易最多可使用十張。

門市地址：尖沙咀及銅鑼灣FACESSS及全線Sephora

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責任編輯：張懿慧