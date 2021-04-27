湯家驊提前一年落注？　希望林鄭可留任

▲ 湯家驊讚林鄭是歷屆特首中最開放的。（資料圖片）

行政長官選舉明年3月27日舉行，距今尚有近一年，建制派正忙於選委會爭位，鮮有人高調支持特首人選。不過，身兼行政會議成員的民主思路召集人湯家驊今日已率先表態，支持現任特首林鄭月娥留任，更大讚她是歷屆特首中最開放的。

湯家驊接受網媒思考香港訪問時指，開明派、民主派或第三路線派別進入現屆政府的比例，已遠超過往各屆政府。「我是希望林鄭可以留下的。」湯家驊稱，和林鄭合作這麼久，知道她的為人和風格，亦感受到她包容不同意見，「她有時會受不同聲音打動，當然不是百分之一百，她有她自己考慮，知道好多事情是不能說出來的。」湯家驊引用英文諺語形容，「跟認識的魔鬼打交道，總比跟不認識的魔鬼打交道好。」（the devil you know better than the devil you don't.）

湯家驊承認，林鄭月娥確有好多短處，但亦有好多長處，但如果林鄭有機會做多5年，工作可能會做得好些，因為現時確有很多掣肘。不過，他希望林鄭可以更開放，讓政府容納更多不同出處的人，拉闊政治光譜，「我覺得好過重新開始過。」

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