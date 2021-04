湯家驊提前一年落注？　希望林鄭可留任

▲ 湯家驊讚林鄭是歷屆特首中最開放的。(資料圖片)

行政長官選舉明年3月27日舉行,距今尚有近一年,建制派正忙於選委會爭位,鮮有人高調支持特首人選。不過,身兼行政會議成員的民主思路召集人湯家驊今日已率先表態,支持現任特首林鄭月娥留任,更大讚她是歷屆特首中最開放的。

湯家驊接受網媒思考香港訪問時指,開明派、民主派或第三路線派別進入現屆政府的比例,已遠超過往各屆政府。「我是希望林鄭可以留下的。」湯家驊稱,和林鄭合作這麼久,知道她的為人和風格,亦感受到她包容不同意見,「她有時會受不同聲音打動,當然不是百分之一百,她有她自己考慮,知道好多事情是不能說出來的。」湯家驊引用英文諺語形容,「跟認識的魔鬼打交道,總比跟不認識的魔鬼打交道好。」(the devil you know better than the devil you don't.)

湯家驊承認,林鄭月娥確有好多短處,但亦有好多長處,但如果林鄭有機會做多5年,工作可能會做得好些,因為現時確有很多掣肘。不過,他希望林鄭可以更開放,讓政府容納更多不同出處的人,拉闊政治光譜,「我覺得好過重新開始過。」

