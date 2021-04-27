Apple Music全新「城市排行榜」　多項全新功能聽歌更加互動

Apple Music今日（4 月27日）宣布推出「城市排行榜」，全球首輪超過 100 個城市的熱門歌曲首 25 位，將以排行榜形式作每日更新，世界各地的音樂口味從此盡在樂迷用戶的掌握之中！

一般傳統的音樂排行榜根據播放次數對音樂進行排名，而 Apple Music 最新推出的「城市排行榜」則結合了播放次數和當地流行指數，不分音樂類型或語言，結集成每個城市最喜愛的前 25 首歌曲。

這個排行榜不但突顯出各地流行音樂的實時熱潮，最受歡迎的當地及國際歌手，以至該城市整體的音樂文化風景亦因而一目了然。而且當跨國旅遊仍恢愎無期，樂迷現在可憑 Apple Music 的「城市排行榜」即可一嘗「耳朵去旅行」的玩味，無需親自走進某個城方的唱片店、音樂場地或收聽該處電台，亦感受到一個城市的最新流行音樂脈搏。

查看首日排行榜，多個深受港人歡迎的熱門旅行城市，如台北、首爾、倫敦、洛杉磯、柏林、悉尼等，Top 10 都見到這首單曲－－ Justin Bieber 的最新力作《Peaches》！這首來自 Justin 年度專輯《Justice》的第五首單曲 featuring 合作單位包括 Daniel Caesar & Giveon，足見 Justin 在全球各地的流行程度！

「城市排行榜」是 Apple Music 最新推出的排行榜之一，「排行榜」專區包括各種音樂類型的專輯、歌曲和 MV 排行榜，以及 iTunes、「Shazam Discovery Top 50」和Shazam的「Top 200」排行榜，還有城市和音樂類型排行榜，豐富的榜單選擇真實反映著世界各地正在流行的各類型音樂。

Apple Music的樂迷用戶還可以添加他們喜歡的「城市排行榜」到他們的音樂資料庫，下載上榜歌曲及與朋友分享。

Apple Music今日亦同時發布以下多項全新功能，用戶的音樂體驗從此變得更加互動精采，隨時隨地隨心細味Apple Music 上超過6千萬首歌曲：