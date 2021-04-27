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民研︰市民最新政治狀況滿意率淨值負39個百分點　創2018年12月以來新高

政治 17:04 2021/04/27

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香港民研本月中最新調查顯示，市民對於本港政治狀況的滿意率淨值為負39個百分點，錄得2018年12月以來新高。（資料圖片）

香港民意研究所本月中最新調查顯示，對於本港政治狀況，有20%受訪者稱感到滿意，表示不滿意的佔60%，滿意率淨值為負39個百分點，錄得2018年12月以來新高。

特區政府方面，最新滿意率為19%，不滿率為59%，滿意率淨值為負40個百分點；32%受訪者稱信任特區政府，52%表示不信任，信任淨值為負 20個百分點，以上數字與上個月比較分別不大。

調查又顯示，特首林鄭月娥的本月中評分為32.0分，較兩星期前上升1.3分，其支持率為18%，反對率為 68%，民望淨值為負50個百分點，全部數字與半個月前分別不大。

對於目前的民生狀況，15%受訪者表示滿意，64%不滿意，滿意率淨值為負49個百分點；經濟狀況方面，14%稱滿意，63%則不滿意，滿意率淨值為負49個百分點。

另外，港府5項具體政策範疇的最新滿意率淨值全部錄得負值，在處理與中央政府關係、維護人權自由、維持經濟繁榮、推行民主步伐和改善民生方面表現的滿意率淨值分別為負13、負25、負37、負38及負46個百分點，所有數字與半年前比較沒有明顯分別。

民研在4月19日至22日，由真實訪問員進行隨機抽樣電話訪問，一共訪問1004名18歲或以上操粵語的香港居民。

16歲至29歲人士即日起可以預約打針，打針須知：https://bit.ly/3dKkABA

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者︰尹櫻霖

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