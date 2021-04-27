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【疫苗氣泡】如作虛假接種聲明可罰款5,000元　陳肇始解答怕副作用可否豁免打針

社會 17:29 2021/04/27

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市民如提供虛假或不真確接種聲明，會面臨定額罰款5,000元。（林宇翔攝）　（林宇翔攝）

本港新冠肺炎疫情漸見放緩，食物及衞生局局長陳肇始、食物及衞生局常任秘書長（食物）劉利群、食物環境衞生署署長楊碧筠和食物及衞生局副秘書長（衞生）蔡傑銘今午舉行記者會，交代周四起實施的最新防疫措施。

劉利群表示，C類及D類食肆員工均須接種1劑至2劑疫苗，詳情請看：下一頁；如基於健康理由無法打針，港府會提供標準的申報表，由相關員工填寫，並要提供醫生證明，及要每7日作一次現場採樣檢測，如提供虛假或不真確聲明，會面臨定額罰款5,000元。　

在食客方面，食客如要進入D類食肆以8人一枱，必須要打首劑疫苗，只有在宴會達100人時，才可獲替代安排，如基於健康理由無法打針，亦要作申報、提供醫生證明，及要獲前3日內的陰性檢測結果。至於食肆如何劃出區間？劉利群表示，當局將會推出指引，如大酒樓可用圍版分開以方便管理。　

蔡傑銘表示，處所負責人只需確保客人有提供資料，但不須作很複雜的核實，如身分證明，如顧客提供錯誤紀錄，則需要負上責任，罰款5,000元。劉利群強調，執法人員可檢查市民身份證，將加強執法，呼籲市民不要以身試法。

被問到如害怕副作用可否成為健康理由之一而豁免接種疫苗？陳肇始未有正面回應，但認為屬了解及解說問題，她解釋市民如怕副作用，需要向醫生多點了解及看看自身情況，她重申受控慢性病不等於不能接種疫苗，反之，愈是身體上有問題，染疫後問題會更大，所以疫苗保護十分重要。　

而在酒吧、卡啦ok等處所，相關顧客則必須要接種疫苗，否則不能進入。陳肇始坦言，可能會造成不方便，但每人都須行多步，以作一個安全的措施放寬，希望不便維持愈短暫愈好；劉利群則表示業界均同意做法：

與業界溝通時，大家都相信打疫苗是走出疫情的方法，對酒吧等業界而言，雖然知道會限制部分客人不能進入，但都認同作為起始階段，要求客人打第一針是可以接受。　

16歲至29歲早上9時起預約打針，打針須知：https://bit.ly/3dKkABA

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：鄧凱文

 

 

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