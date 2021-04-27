全新輕電器網購平台「電器幫」　Dyson風扇、Philips空氣清新機半價優惠

隨着上網購物愈來愈方便，相信不少朋友如無必要都不想外出，但大家網購時又曾否遇過一些不快經歷呢？特別是買電器時有所聞的海鮮價、落訂後無貨、送貨遲到，甚至是貨不對辦等。為使大家能夠以最「抵」價錢買到心儀電器，有新網購平台主攻輕電器市場，除了產品涵蓋生活不同範疇，近日更推出多重優惠，讓大家每「一蚊」都用得其所！

自選送貨時段 專人跟進服務

早前開業的全新網購平台「電器幫」就主攻輕電器市場，除了銷售家庭及廚房電器、視聽娛樂產品、電話電腦配件外，就連美容產品亦一應俱全，絕對是一個平台便能滿足你的不同需要。

另外，對於心急的香港人來說，付款後當然希望能在最快時間內收到貨，或能自選送貨時段，以免在家呆等，所以「電器幫」特別設有自選送貨日期和時段，以及晚上送貨服務，只須於晚上9時前落單，最快翌日送貨，十分方便。

至於網購常見的其他風險包括貨不對辦或產品損壞又如何解決？「電器幫」除承諾不溝貨，不會水貨當行貨賣外，更提供10天有壞退款保證，並有專人跟進，如此貼心自然值得加分。不過市面上的網店林立，除了服務好、產品齊之外，「電器幫」還有何優勢？答案正正是以下的優惠！

開業驚喜四重賞 優惠浪接浪

為慶祝「電器幫」開業，該店由即日起推出多重精彩優惠，而當中尤以即日至至5月25日，連續28日的每日精選人氣半價產品最為吸引！據了解，首星期將率先推出半價家庭電器，緊接還有電子產品、廚房電器及美容產品等激減優惠！

想以最「抵」價錢選購心儀的產品就緊記留意「電器幫」公布的產品優惠詳情！以下先跟大家介紹部分精選貨品，等大家為掃貨做好準備：

精選半價產品

立即選購 https://bit.ly/3vhGiTv

立即選購 https://bit.ly/3vhGiTv

立即選購 https://bit.ly/3vhGiTv

立即選購 https://bit.ly/3vhGiTv

立即選購 https://bit.ly/3vhGiTv

立即選購 https://bit.ly/3vhGiTv

立即選購 https://bit.ly/3vhGiTv

在半價產品以外，每星期亦有不同的勁減產品供大家搶購，例如首星期為家庭電器，然後有電子產品、廚房電器，以及美容產品，當中各大品牌如Dyson、Philips、Logitech、Foreo等均有超級優惠，配合Visa 優惠碼，抵上加抵！立即看看本周的家電超級優惠：

部分精選勁減產品

更多優惠

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

另外，由即日至6月30日期間，「電器幫」更有多個優惠於不同階段推出，包括以Visa信用卡買滿$1,000即減$100（即日至至6月30日）、精選產品每星期勁減（即日至至5月25日），以及登記會員抽籤搶購PS5（即日至至5月31日）等。

目前「電器幫」有近400多個品牌超過8,000件產品任君選擇，不想錯過如此着數的優惠就快點登入其網站選購啦！https://bit.ly/3vhGiTv

（特約）