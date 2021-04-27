【狠母殺女】強摀7個月大女兒口鼻致焗死　狠母辯稱一時衝動：飽受育兒之苦

▲ 31歲狠母稱一時衝動強摀女兒口鼻，7個月大女嬰當場被活活焗死。

父母本應負上照顧子女的責任，然而日本一名31歲媽媽卻稱因一時衝動，用手摀住僅7個月大女兒的口鼻，導致女兒當場焗死。事發後，媽媽雖主動報警，但沒有坦承犯案，翌日在丈夫的陪同下主動投案。事件相隔一年，警方終在今月26日將其拘捕。

綜合日本媒體報道，居住在群馬縣太田市、現年31歲的日本媽媽田中瑠名與丈夫婚後誕下一名女兒，在去年4月23日，她一時衝動下，強摀當年僅7個月大女兒的口鼻，導致女兒當場活活焗死。她隨即致電報警，聲稱女兒昏迷，「我在家裡發現女兒失去意識。」翌日，她在丈夫的陪同下主動到警署自首。

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飽受育兒之苦 痛下殺手

警方經過調查後，原本多月前要拘捕田中瑠名，惟她在2020年6月因受傷住院，警方最後待她康復出院，直至今年4月26日才將其逮捕。田中被捕後坦承，

我飽受育兒之苦，又煩惱未來的事，才會痛下殺手。

然而，警方對調查結果表示懷疑，現正對動機進行詳細調查。

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責任編輯︰王明芳