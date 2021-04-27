【複製人徐福】孔劉為角色只吃雞胸肉減磅　與朴寶劍合作令心情輕鬆

▲ 《複製人徐福》

兩大男神孔劉、朴寶劍首次合作的科幻動作片《複製人徐福》於本月中已港韓同步上映。由於朴寶劍正在服兵役，電影的宣傳重任全交由孔劉負責，早前孔劉接受專訪，大爆拍攝期間朴寶劍經常撒嬌，而有機會的話，他想複製自己，同時拍多部電影大騷演技。



不抗拒複製自己

電影中，孔劉飾演的特工奇憲負責保護由朴寶劍飾演的複製人徐福，當被問到會否選擇複製自己時，孔劉表示認真回答的話是反對的。

但是他開玩笑稱假如有多一個自己的話，經理人公司會很高興：「如果有很多個連性格都和我一樣的複製人，一年可以拍十部電影了，這個拍電影，那個拍電視劇，我可以在有限時間裡展示更多不同演技。這樣輕鬆地想像後覺得挺有趣，經理人公司一定很開心，可以拍很多部戲，一年能拍100個廣告！」 \

▲ 孔劉為宣傳《複製人徐福》受訪。

食雞胸肉減磅

為演好角色的病態，孔劉不惜減重，經常獨自吃雞胸肉，並在片場獨處以投入拍攝狀態。

不過使他感到很憂鬱：「和寶劍合作後，發現他常常撒嬌。在我沒為意時，不其然會自己一個人獨處，而且拍攝時要控制體重，其他人在吃美食時我獨自在住處吃雞胸肉，有時很憂鬱，但寶劍在現場總是很開朗，無論是演戲或其他時候經常在身邊照顧我。多得寶劍，情緒上輕鬆了。」