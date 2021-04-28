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【活得健康啲】無花果健脾滋潤如敷面膜　湯水達人教揀靚無花果：愈深啡色愈甜愈潤

保健美顏 13:28 2021/04/28

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湯水達人黎淑慧（Natalie）教大家揀靚無花果及貯存重點。

無花果滋潤健脾，口感獨特香甜，是深受歡迎的食材。但究竟如何揀選靚無花果？無花果和紫花果的功效又分別是甚麼？今集《活得健康啲》TOPick就請來湯水達人黎淑慧（Natalie）教大家認清挑選及貯存重點。

主持Ricca（左）、湯水達人黎淑慧Natalie（右）。（湯炳強攝）

Natalie介紹，無花果分為黃色及紫色。除非被漂白過，或品種比較特別，一般無花果不會呈白色。而無論是紫花果或黃色無花果，基本功效大同小異，尤其適合經常捱夜、皮膚乾燥、大便不暢的人士，潤燥功效猶如「敷Mask」一樣。

而無論是無花果或紫花果，都可以直接食用。但有一點值得留意，紫花果含花青素，直接食用可助護眼及抗氧化，經泡焗及高溫處理後，營養卻會消失，然而甜度也會減低一點，適合不嗜甜的人。

紫花果或黃色無花果功效大同小異。（曾嘉文攝）

有些人會較傾向揀「美國無花果」、「溏心無花果」，而Natalie指，這是個人喜好，不能以產地來分優劣。她表示，無花果應是自然熟，帶淡黃色，擺放在雪櫃會漸漸變深色，只要不是變黑就不會變壞。她又稱：

其實（無花果）愈深啡色會愈甜，滋潤度也會更高。

所以揀無花果時應揀熟一些、呈深黃色，實芯偏啡色，就是最滋潤最甜。除了肉眼分辨顏色，也可留意嗅覺。Natalie表示，有些無花果含有硫磺，所以未浸或未剪開時，已聞到濃烈酸味，最好避而不揀。

無花果愈深啡色會愈甜，滋潤度也會更高。（曾嘉文攝）

當買了無花果回家後，最重要是放雪櫃儲存，一般雪櫃格即可。至於用不用剪刀，用甚麼器皿，並不影響無花果的酸甜度。有些人一見到無花果表面浮現一層白色，就以為發霉：

其實不是（發霉），因為無花果本身有很多糖份，當它一邊收乾，一邊就會把糖份迫出來在表面。它不是壞了，不要扔掉造成浪費。

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記者：王芷瑩、陳昊淋

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