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【新冠肺炎】聶德權稱公務員有義務主動接種疫苗　正強化政府僱員特定群組檢測計劃

政治 17:44 2021/04/27

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公務員事務局局長聶德權去信公務員，稱有義務主動接種疫苗。（經濟日報資料圖片）

公務員事務局局長聶德權今日向公務員發信，直言公務員有義務，主動接種疫苗，除非身體狀況不允許，又提及復必泰疫苗須在8月底前接種第一劑，強調名額有限，「務必立即行動，盡快預約，珍惜這得來不易的機會。」

聶德權在信中指，現時有逾13%合資格市民，接種首劑疫苗，但距離群體免疫，仍有一段頗長距離，特首、司局長、常任秘書長及部門首長，已經以身作則接種疫苗，亦鼓勵首長級同事帶頭響應，邀請相關界別帶動大眾接種疫苗。

他續指，公務員作為服務市民的團隊，無論在滿足社會大眾期望，或保障同事和服務受眾健康，都有義務主動疫苗，希望公務員盡快接種，避免在工作中感染或傳播疫病，他也已請部門首長配合，便利同事在上班時間接種，有需要可在接種後申請假期休息，形容是事不宜遲，越早接種能越早獲得保護，社會亦能更快建立免疫屏障。

另外，聶德權透露，正籌劃強化政府僱員特定群組檢測計劃，同時容許以接種疫苗，取代定期檢測，詳情稍後公布，相信公務員同事會積極配合、展現承擔。

16歲至29歲早上9時起預約打針，打針須知：https://bit.ly/3dKkABA

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳宛彤

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