【校長專欄】父母騰出「MeTime」照顧自己　林德育校長：撰寫感恩日記累積幸福

▲ 林校長建議，家長應騰出MeTime好好照顧自己。

你最近一次笑是甚麼時候？還記得坐下來靜靜地呷一口咖啡的感覺嗎？

都市人營營役役，早出晚歸，有時連午飯的時間都選擇犧牲了，下班回家後忙於跟進工作、料理家務、照顧家人、跟進孩子功課……很多時候都忽略了自己。其實，抽時間照顧自己是十分重要，你會發現自己笑容滿臉，做事更起勁，事半功倍呢！家長們，老師們，你擁有自己的ME TIME嗎？

呵護自己 感恩所有

還記得小時候考試前，總會在紙上寫上「你可以的！不要放棄！」的自我勉勵字句，貼在鐵筆盒中，上課時刻提醒自己。長大後才知道這種自我鼓勵也是一種善待自己的方式。

疫情的出現，頓時改變了我們的生活模式，我們都處於一個被動的境況，但慶幸的是，我們仍有選擇。我們能調節自己的心態，在生活中培養自己正面樂觀的思維，把「感恩」變成習慣。

我們可以準備一個玻璃瓶子或環保塑膠瓶，每天或每周寫下3件至5件感恩事，如「與好友吃了一頓飯，真滿足!」、「今天，我突破了，放工乘車回家時，大膽地給人讓座！」。寫後放進感恩瓶，一天有一張，半年有180張，一年便有365張。感恩瓶中累積的感恩事越多，幸福感越益增加，笑容多了，面對逆境的正能量也強了。

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照顧自己 照顧他人

燃燒自己照亮他人，或者有人覺得是一個很高的情操，但是我更欣賞對自己負責，對身邊人負責的情懷。無論是家長，抑或是老師，我們燃燒了自己，根本就沒有能力可以照顧身邊的人。做一個負責任的人，我們需要的不是將自己耗盡，而是照顧好自己，才有力照顧他人。

作為家長或老師，我們多麼希望孩子成長時，面對挫敗有能力、有方法鼓勵自己；經歷喜悅成功，有積攢正能量的意識、習慣，為自己、為我們的孩子在生命奠定堅固的根基，有能力面對生命中預料之內或之外的變化。

讓我們可以在我們的生命中展現這種素質，我們感受生命的美麗，我們感恩身邊擁有的一切，我們「積攢」了人生正能量，我們才有能力去守護我們的下一代，也讓我們的下一代「積攢」更多人生正能量，在生命中穩步前進。

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