【2021母親節】迪士尼樂園推母親節「食買享」系列　全新「皇室佳釀美食節」品嚐環球得獎美食

▲ 迪士尼樂園推母親節「食買享」系列。（迪士尼樂園提供相片）

踏入五月是媽媽們的大日子！香港迪士尼樂園度假區為迎接母親節，為一眾孝順仔女準備了一系列「食買享」推介，當中有首次推出的「皇室佳釀美食節」，可品嚐屢獲殊榮的迪士尼特色環球美食；園內亦推出母親節蛋糕供選購，必定讓媽媽甜入心！

全新「皇室佳釀美食節」能品嚐得獎的迪士尼特色環球美食及分子料理，包括土耳其烤肉、意大利風乾火腿配蜜瓜、燴牛肋肉配南瓜、挪威香草三文魚、芒果蟹肉鱿魚卷、帶子蝦椰菜卷、米奇形的椰菜花北海道牛乳芝士撻等，還有雞尾酒及本地手工啤酒，是迪士尼粉絲打卡必食之選。

度假區酒店內的晶荷軒於5月8日及9日，推出中式「母親節精選午餐」及「母親節精選晚餐」，並向媽媽送上「桂圓杞子紅棗茶」一杯。

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薯蛋頭太太蛋糕打卡一流

甜品方面，迪士尼樂園戶外小食亭會推出閃鑽手袋形的「杏仁香橙蛋糕」，小巧精緻，適合貴婦媽媽；如果媽媽是反斗愛玩的「大細路」，反斗奇兵中的薯蛋頭太太「紫薯椰香蛋糕」就最啱，打卡一流！

▲ 薯蛋頭太太「紫薯椰香蛋糕」（左）及手袋形的「杏仁香橙蛋糕」（右）。（迪士尼樂園提供相片）

度假區酒店亦推出全新鮮士多啤梨忌廉蛋糕，心形通花設計，必定讓媽媽甜入心，記得最少兩天前向酒店預訂。

買任何3件指定服飾減$150

購物方面，度假區商店已為一家大小襯好多套迪士尼親子款服飾，影相夠晒Sweet！現買任何3件指定服飾更即減150元。孝順仔女更可選購迪士尼朋友Tsum Tsum公仔花束或Pandora首飾送給媽媽，讓媽媽成為女王。

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媽媽裝扮好當然想留下最美一刻，可以聘請樂園專業攝影師隨行30分鐘，拍攝多張溫馨全家福，並讓媽媽成為相中主角。

晚上一家大細可入住香港迪士尼樂園酒店，感受皇室般的待遇，媽媽可在華麗水晶吊燈下參與「米奇擴香石工作坊」，製作米奇形擴香石，以香氣記錄奇妙回憶。

時代廣場限時精品美食店

此外，銅鑼灣時代廣場將於5月7日至7月4日設置「香港迪士尼樂園限時精品美食店」，當中有迪士尼餐具、由香港迪士尼樂園度假區酒店中菜餐廳自家製醬料及「家倍滋味」真空美食包等。現場更有特選「皇室佳釀美食節」分子料理甜品，讓媽媽們率先試味。

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責任編輯︰林綺玲