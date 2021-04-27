【溫泉雞翼】實測用70°C溫泉水煮雞翼　網紅被批不衛生：肉汁油脂飄散水中【多圖】

▲ 網紅實測用70°C溫泉水煮雞翼，被批評不衛生。

用溫泉水煮蛋就聽得多，最近有台灣網紅到訪新加坡一個溫泉公園，拍片測試用70°C溫泉水煮雞翼。她的做法引來非議，甚至被當地專欄作家斥責，指她造成多方位污染，令雞翼的肉汁和油脂飄散水中和空中，認為「此風不可長」。

▲ 安琪兒用雞翼沾蛋汁吃（影片截圖：「安琪兒ANGEL HSU」YouTube）

該名台灣網紅安琪兒ANGEL HSU目前旅居新加坡上月（3月）她在其YouTube頻道上載了用溫泉水煮雞翼的影片，並介紹公園內的設施。她表示公園網站沒提及溫泉水不可煮其他食物，故嘗試煮雞翼。

她拍片表示，當天早上7時已到達新加坡的三巴旺溫泉公園（Sembawang Hot Spring Park），並帶備雞蛋、1包雞翼及1包即食砂鍋雞飯。

溫泉公園設有公眾泡腳區和煮蛋區等區域。從影片可見，她抵達場地後，用高身器皿盛載著以上3種食物，放在煮蛋區，讓不斷從管道流下來的溫泉水，一直浸煮著器皿內的食物。器皿擺放的位置下面，就是去水渠。期間，也有其他人在自備的容器，讓流下來的溫泉水浸煮雞蛋。

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事前有旁人問安琪兒雞翼會不會熟，她坦言自己也不知道。浸煮一小時後，她在去水渠倒掉器皿內溫泉水，取出食物，放在食物盒內，察看是否熟透。

首先取出的是雞翼，切開雞肉，已沒血水，看似煮熟了。然後她嘗試吃一口，表示已煮熟了，並形容像是「沒有味道的雞湯的雞的味道」。同行的男子也吃了一口，形容雞翼像是「雞精的味道」。

之後，她再倒出即食雞飯，表示是之前擔心雞翼不熟而準備的。最後，她打了一隻溫泉蛋，拌勻後，把雞翼沾了蛋汁一起吃，更大讚好吃。

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▲ 用溫泉水浸煮一小時的雞翼，安琪兒表示已煮熟，可以吃了。（影片截圖：「安琪兒ANGEL HSU」YouTube）

事後，她表示回家後沒拉肚子，認為此烹飪方法是可取的。據本港食物安全中心的資料，要徹底煮熟雞隻，水煮雞最厚部分的中心溫度至少達至75°C；並要確保切開水煮雞時，肉汁清澈，不應呈紅色，亦不應見血。

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專欄作家批評：造成多方位污染

影片上載後，新加坡《早報星期天》的專欄作家梁麗庭表示參觀三巴旺溫泉公園後，發現大眾不懂溫泉的正確用法，遂撰文建議多加推廣。她列舉多個例子，並批評網紅在煮蛋區煮肉的行為，指場面不堪，「此風不可長」：

雞翅膀的肉汁與油脂，隨水流和蒸氣，飄散在溫泉公園的空氣與水中，造成多方位污染。

她認為這些舉止無知、自私或為了標奇立異，公園需針對這些行為在入口立牌，以圖解教育公眾停止這類行為。

安琪兒亦在YouTube呼籲大眾不要仿效自己，她這次拍片是因為景點已吸引不了年輕人，故嘗試用有趣的方法帶大家參觀當地獨特的溫泉景點。

同場加映：大家要在對的場合用對的方法烹調肉類，為大家推介簡易氣炸雞髀食譜，即睇【下一頁】