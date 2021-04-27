【洗黑錢開審】涉以10帳户洗黑錢18億　兩家五口否認共13罪開審

▲ 5名男女涉洗黑錢18億，案件今於高等法院開審。經濟日報資料圖片

2男3女涉於於2010年約兩年間洗黑錢，涉及款項折約18億元，5人否認串謀洗黑錢及洗黑錢共13項罪名，案件今(27日)於高等法院開審。控方開案陳詞指，警方於調查一間公司帳戶後陸續拘捕本案被告，5名被告來自兩個家庭，而案件涉及10個銀行帳戶，只有1個按替規定登記作為匯款代理人轉帳用。

5名被告包括吳麗沙（30歲）及陳麗霜（59歲），為母女關係；肖娜容（41歲）及肖友泉（30歲）為姊弟關係，以及王良海（41歲），王為肖娜容丈夫。

5名被告共被控5項串謀洗黑錢及8項洗黑錢罪，控罪分別指首兩名及第4被告，於2011年9月11日至2012年2月22日期間，在香港知道或有理由相信明豐貿易公司在中國銀行所持名下的3個帳戶中之款項，全部或部份、直接或間接代表任何人從可公訴罪行的得益而仍與另一稱為「容姨」的女子及其他身分不詳的人一同串謀處理該財產。

另8項洗黑錢罪則指除首被告外，其餘4名被告分別於2010年6月1日至2012年5月31日期間，在香港知道或有理由相信4名被告及萬益貿易公司在中國銀行所持名下的7個帳戶的款項，全部或部份、直接或間接代表從可公訴罪行的得益而仍處理該財產，當中涉及港元、美元、澳元及歐元等貨幣。

案件今開審，控方開案陳詞指，本案涉及洗黑錢款項折約港元共約18億。控方指，警方於2012年3月19日接獲銀行通知，指有人於土瓜灣中國銀行處理一個帳戶，警方到銀行拘捕首被告，警誡下首被告稱於內地認識一名叫「容姨」人士，對方著他開戶及轉款，每月獲得1萬元，首被告聲稱只是「打工」，並將「容姨」電話號碼交給警方，其餘被告之後陸續被捕，警方並從第3被告檢獲與「容姨」登記電話號碼相同的手機。

控方指根據稅務局紀錄，次被告曾任酒樓傳菜員，收入不足致毋須繳付任何稅款。其餘被告成立的公司，分別稱是經營時裝或鞋，惟向稅局報稱零收入，沒有繳交過任何稅款。

控方指，法例規定作為匯款代表人須根據條例登記，若每宗匯款交易超過8,000元，須登記客戶身分。根據警方紀錄，案中只有一個帳戶登記作為匯款代理人，其餘9個帳戶則沒有登記。控方指登記者於處理款項時須有責任，以及須有認知是否有合理理由相信部份或全部屬於犯罪得益。

控方指將有關交易等資料交由法證會計師，認為與洗黑錢操作方式吻合。案件明(28日)續。

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記者：林育慧

